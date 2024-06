Hyundai Italia ha recentemente svelato il listino della nuova Hyundai Bayon, il SUV urbano del brand che ha subito un restyling significativo all’inizio del 2024. Questo modello, già apprezzato per la sua versatilità e praticità cittadina, ora presenta un design aggiornato e funzionalità all’avanguardia che lo posizionano al vertice della categoria.

Design rivisitato e funzionalità

Il restyling della nuova Bayon ha introdotto un look moderno e distintivo. Le luci anteriori diurne a LED sono ora collegate da una barra LED, creando la firma luminosa Seamless Horizon. Anche il paraurti anteriore è stato ridisegnato per un aspetto più grintoso e sportivo, grazie a una nuova griglia che si apre nella parte inferiore. I cerchi, disponibili in versioni da 16 e 17 pollici, sono stati riprogettati per aggiungere un tocco di dinamismo.

Nella parte posteriore, i nuovi gruppi ottici a forma di freccia e il ridisegnato paraurti posteriore esaltano il carattere SUV della Bayon. Il mix di linee angolari e orizzontali, insieme alle forme triangolari nella carrozzeria e nei fari, conferisce un aspetto robusto e contemporaneo al veicolo.

Tecnologia e connettività

La nuova Bayon è all’avanguardia anche dal punto di vista tecnologico. Tutti i modelli sono dotati di un navigatore con schermo touch da 10,25 pollici, tecnologia Hyundai Bluelink e servizi Live per informazioni in tempo reale su traffico, parcheggi e punti di interesse. Sono inclusi di serie anche Apple CarPlayTM, Android AutoTM e aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA).

Il sistema Hyundai Smart Sense, di serie su tutta la gamma, offre avanzati sistemi di assistenza alla guida come il Forward Collision Assist (FCA), il Lane Following Assist (LFA) e il Rear Occupant Alert (ROA). Inoltre, il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) utilizza sensori per monitorare gli angoli ciechi e, se necessario, applica una frenata differenziata per evitare collisioni.

La Nuova Bayon include anche il sistema eCall di seconda generazione, che avvisa automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente, garantendo una maggiore sicurezza per i passeggeri.

Allestimenti e prezzi di nuova Hyundai Bayon

La gamma della nuova Bayon offre diverse opzioni di allestimento. L’allestimento base, XTech, comprende una dotazione completa che include quadro strumenti digitale LCD, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, presa USB-C e sistema di navigazione touch da 10,25 pollici. Questa versione, con motorizzazione benzina 1.2 MPI da 79 CV, è disponibile a partire da € 21.150. Con l’ecobonus statale, il prezzo scende a € 129 al mese per 36 mesi con rottamazione e finanziamento Hyundai Plus.

L’allestimento XLine, disponibile da € 22.800, aggiunge cerchi in lega da 16 pollici, fari anteriori Full LED, strumentazione Cluster Supervision e sensori di parcheggio posteriori. È abbinabile a motorizzazioni 1.2 MPI 79 CV, 1.0 T-GDI 100 CV e 1.0 T-GDI mild hybrid 48V 100 CV.

Infine, l’allestimento top di gamma XClass, a partire da € 27.100, offre fari posteriori a LED, cerchi in lega da 17 pollici, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico e caricatore wireless per smartphone. La versione Prime, disponibile con motorizzazione mild hybrid 1.0 T-GDI 48V 100 CV, può essere scelta anche con cambio DCT a 7 rapporti.