Nuova Hyundai Santa Fe: L’evoluzione del D-SUV Hyundai

La nuova Hyundai Santa Fe ridefinisce il concetto di comodità, silenziosità e spaziosità nel segmento dei SUV. L’abitacolo, progettato con cura, offre uno spazio generoso che garantisce comfort ottimale per tutti i passeggeri. I sedili, rivestiti in materiali pregiati, sono riscaldabili e ventilati, assicurando il massimo benessere in ogni stagione. La silenziosità è un altro punto di forza: grazie all’isolamento acustico avanzato e al motore ibrido silenzioso, ogni viaggio diventa un’esperienza rilassante, priva di fastidiosi rumori esterni. Inoltre, la capacità di carico ai vertici della categoria offre tutta la versatilità necessaria per le avventure quotidiane e i lunghi viaggi. La nuova Hyundai Santa Fe non è solo un SUV, ma un vero e proprio rifugio su ruote, dove comodità, tranquillità e spazio si fondono armoniosamente per creare un ambiente di viaggio ideale.

Lo sterzo è preciso e con un ottimo raggio di sterzata molto utile nei tornanti di montagna come la spinta del motore elettrico, da 65cv, che arriva in soccorso al 1.6 benzina. Avremmo preferito un volante un po’ più piccolo, magari tagliato nella parte bassa, un po’ più moderno e agile nelle manovre.

La nuova Hyundai Santa Fe rappresenta la quinta generazione dell’iconico D-SUV della casa coreana, un modello che sin dalla sua introduzione ha segnato il mercato SUV grazie a un mix perfetto di design, tecnologia e prestazioni. Con un’identità completamente rinnovata, la nuova Santa Fe è pronta a conquistare sia chi cerca un veicolo per l’uso quotidiano sia chi desidera un mezzo affidabile per le avventure fuori città.

Design e Spazio

Il design della nuova Hyundai Santa Fe è audace e distintivo, ispirato ai fuoristrada degli anni Novanta. Le linee squadrate e i volumi puri conferiscono al veicolo un look robusto e moderno. Il passo è stato aumentato di 45 millimetri rispetto alla generazione precedente, garantendo uno spazio interno eccezionalmente ampio. L’abitacolo è stato progettato per offrire il massimo comfort a tutti i passeggeri, con un significativo aumento dello spazio per le gambe e un design degli interni che combina eleganza e praticità.

Gli interni sono caratterizzati da un design a forma di H, che esalta la linea orizzontale del cruscotto e delle bocchette dell’aria, creando una sensazione di spaziosità. La capacità di carico è ai vertici del segmento, con 711 litri VDA in configurazione a 5 posti, e l’apertura del portellone posteriore a tutta larghezza offre una praticità senza precedenti.

Tecnologia e Connettività

La nuova Santa Fe è equipaggiata con il sistema di infotainment di ultima generazione di Hyundai, il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). Questo sistema include funzioni avanzate di auto connessa e un’interfaccia grafica raffinata. Un doppio monitor da 12,3 pollici unisce il cluster e l’AVNT, migliorando l’esperienza visiva. Gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air) garantiscono le più recenti funzionalità software e di infotainment, mentre il riconoscimento vocale in linguaggio naturale consente un controllo intuitivo delle funzioni del veicolo.

La sicurezza è ulteriormente migliorata grazie all’inclusione di un Head-Up Display (HUD) da 12 pollici, che visualizza le informazioni essenziali del veicolo direttamente sul parabrezza, riducendo al minimo il movimento dello sguardo del conducente. I servizi Bluelink® Connected Car offrono funzioni come Connected Routing, Hyundai Live Services e connessione in tempo reale con l’app Bluelink®.

Sicurezza e Assistenza alla Guida

La nuova Hyundai Santa Fe è equipaggiata con una gamma completa di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense. Le funzioni di serie includono:

Frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli

Rear Occupant Alert (R.O.A.)

Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.)

Sistema di mantenimento al centro della corsia (L.F.A.)

Highway Driving Assist (H.D.A.)

Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C.)

In Cabin Camera (I.C.C.)

Sistema eCall

L’allestimento XClass aggiunge ulteriori funzioni come il Blind Spot Collision Avoidance (B.C.A.), il Rear Cross-Traffic Collision Avoidance (R.C.C.A.), il Safe Exit Assist (S.E.A.), il Blind-Spot View Monitor (B.V.M.), il Remote Smart Parking Assist (R.S.P.A.), la regolazione automatica dei fari abbaglianti (H.B.A.) e il rilevamento della stanchezza del conducente (D.A.W.).

Motorizzazioni e Prestazioni

La nuova Santa Fe è disponibile con l’efficiente motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI HEV, offerta nelle versioni a due o quattro ruote motrici, con una potenza di sistema di 215 CV e abbinata a un cambio automatico a 6 rapporti. Questa combinazione garantisce una guida fluida e piacevole, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi per la versione 2WD e 9,8 secondi per la versione 4WD.

Le prestazioni di guida sono ulteriormente migliorate grazie al sistema di trazione integrale HTRAC, che ottimizza la gestione della coppia in base all’aderenza delle ruote e alla velocità del veicolo. Le diverse modalità di guida, tra cui Fango, Sabbia e Neve, assicurano prestazioni ottimali su una varietà di terreni.

Dimensioni e Specifiche Tecniche

La nuova Hyundai Santa Fe presenta dimensioni generose che contribuiscono a un abitacolo spazioso e confortevole:

Lunghezza totale: 4.830 mm

Larghezza: 1.900 mm

Altezza: 1.720 mm (con barre portatutto 1.770 mm)

Passo: 2.815 mm

L’abitacolo offre uno spazio per la testa di 1.045 mm e uno spazio per le gambe di 1.052 mm per i sedili anteriori e 1.055 mm per quelli posteriori. La capacità del bagagliaio varia da 628 litri in configurazione a 7 posti a 2.032 litri con solo due posti utilizzati.

Equipaggiamenti e Optional

La nuova Santa Fe è disponibile in due allestimenti principali: Business e XClass. L’allestimento Business offre un equipaggiamento di serie molto ricco, che include:

10 airbag

Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.)

Sistema di controllo della stabilità (E.S.C.)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (T.P.M.S.)

Luci anteriori e posteriori Full LED

Climatizzatore automatico

Sistema di navigazione con display touchscreen da 12,3” con connettività Apple CarPlay e Android Auto

L’allestimento XClass aggiunge ulteriori comfort e tecnologie avanzate, come i sedili in pelle riscaldabili e ventilati, il sistema audio premium BOSE®

Prezzi e Disponibilità

Il listino prezzi della nuova Hyundai Santa Fe parte da € 49.600 per l’allestimento Business, mentre la versione top di gamma XClass è disponibile a partire da € 54.350. I prezzi includono l’IVA e sono soggetti a variazioni in base agli optional scelti.

La nuova Hyundai Santa Fe si presenta come un D-SUV di alta gamma, capace di coniugare design moderno, tecnologia avanzata e prestazioni eccellenti. Con un’ampia gamma di funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida, una motorizzazione ibrida efficiente e un abitacolo spazioso e confortevole, la nuova Santa Fe è pronta a soddisfare le esigenze di una clientela esigente, sia in città che fuori strada.