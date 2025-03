Ben 21 sistemi di assistenza alla guida, 108 km di autonomia in elettrico e oltre 1.200 km di percorrenza totale: sono i numeri che definiscono il nuovo SUV ibrido plug-in JAECOO 7 SHS, pronto a sbarcare sul mercato italiano dopo il debutto al Salone di Shanghai. Questo veicolo si distingue per il suo innovativo Super Hybrid System (SHS), una tecnologia che combina in modo ottimale un motore termico DHE 1.5 TGDI da 143 CV con due unità elettriche. La prima, dedicata alla trazione, offre 204 CV, mentre la seconda, destinata alla ricarica, sviluppa 136 CV. Il sistema è alimentato da una batteria da 18,3 kWh, supportata da un capiente serbatoio da 60 litri.

Il design della Jaecoo 7 “Super Hybrid”

Dal punto di vista estetico, il SUV si caratterizza per un design premium con una calandra esagonale prominente, una linea del tetto dinamica e una firma luminosa posteriore distintiva. Gli interni, curati nei dettagli, includono un ampio display da 14 pollici e un tetto panoramico di 1,1 metri quadrati, personalizzabile con 64 tonalità di illuminazione.

La motorizzazione ibrida permette di alternare tra una guida puramente elettrica, ideale per l’ambiente urbano, e una modalità ibrida che ottimizza i consumi, attestandoli a soli 6 l/100 km secondo il ciclo WLTP. L’esperienza di guida risulta fluida e silenziosa, con una sorprendente maneggevolezza, considerando le dimensioni del veicolo.

Prova su strada

Salendo a bordo della JAECOO 7 Super Hybrid non si può fare a meno di notare l’assenza di un bottone per l’accensione, infatti per avviare il veicolo basta essere a bordo con la chiave, schiacciare il pedale del freno e ruotare la manopola del cambio (fissata sul piantone dello sterzo) in modalità D (Drive). La posizione di guida è comoda e permette un’ottima visibilità su ogni lato della vettura, mentre la regolazione del sedile e dello sterzo è tanto semplice quanto efficace.

Nonostante la mole da C-SUV, quasi tendente al segmento D, la JAECOO 7 non fa sentire il suo peso e le sue dimensioni, neppure nelle strette strade di campagna. Anzi, la sua capacità di sterzata, soprattutto in manovra, è lodevole. Si gira in un fazzoletto praticamente con un dito. A livello dinamico l’auto è piacevole e fluida, lasciando percepire un comfort di marcia importante per la sua categoria di riferimento.

Questo è dettato dal fatto che il veicolo viaggia per la maggior parte del tempo in modalità elettrica, con l’unità termica che entra in supporto solo quando è strettamente necessario e quando serve una spinta in più. Infine, il senso di comfort è esaltato anche dal cambio monomarcia, che non regala mai spiacevoli sobbalzi. Il discorso consumi e prestazioni, invece, lo abbiamo affrontato nei precedenti paragrafi. Nel complesso, viaggiare a bordo della JAECOO 7 Super Hybrid può essere catalogata come un’esperienza premium.

Il listino prezzi

Per quanto riguarda la sicurezza, la JAECOO 7 SHS è dotata di una struttura composta per l’80% da acciai ad alta resistenza e di un pacchetto ADAS completo con 21 funzioni di assistenza alla guida, gestite da una telecamera multifunzione e tre radar.

Il listino parte da 38.900 euro per l’allestimento Premium 2WD, mentre la versione Executive 2WD raggiunge i 40.900 euro. La casa madre offre una garanzia estesa a 7 anni o 150.000 km, con una copertura specifica per componenti chiave come motore, batterie e centraline fino a 8 anni o 160.000 km.