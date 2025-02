“Se mai fossi costretto a costruire un’auto elettrica, mi sparerei”. Così dichiarava Jeremy Clarkson, celebre giornalista automobilistico, fino a poco tempo fa. Tuttavia, il suo scetticismo nei confronti dell’elettrificazione ha subito un brusco cambiamento grazie all’incontro con la Lamborghini Revuelto, la prima ibrida Lamborghini che ha saputo conquistare persino uno dei critici più ostinati del settore.

Jeremy Clarkson alle prese con la Lamborghini Revuelto

Da sempre noto per le sue posizioni drastiche contro la mobilità elettrica, l’ex conduttore di Top Gear ha dovuto fare i conti con una trasformazione inevitabile nel mondo automotive. Durante una cena con un dirigente Lamborghini, entrambi si erano trovati d’accordo sulla necessità di preservare la tradizione dei motori termici. Tuttavia, le normative sulla sostenibilità e l’evoluzione del mercato hanno spinto anche le case automobilistiche più prestigiose ad abbracciare il cambiamento.

L’erede dell’Aventador, definita da Clarkson come “la migliore supercar mai realizzata”, si è presentata con un design audace e imponente, capace di catturare l’attenzione persino della sua domestica. Ma ciò che rende unica la Revuelto è il suo approccio innovativo all’ibridazione: una batteria compatta che si ricarica in soli sei minuti e motori elettrici progettati per supportare il monumentale motore V12 da 6.5 litri. “Accendi il motore e inizialmente sei alimentato elettricamente. Poi, con il ruggito di un dio arrabbiato, il V12 esplode in vita”, racconta Clarkson con entusiasmo.

Il giudizio è positivo

Nonostante qualche critica al volante, giudicato eccessivamente tecnologico, e al prezzo elevato di 421.595 sterline, il verdetto finale del giornalista è sorprendente: sei stelle su cinque. “Questa è un’auto degli Spinal Tap, arriva a undici ovunque”, afferma Clarkson. La Lamborghini Revuelto dimostra così che l’elettrificazione può convivere con la passione più pura per l’automobilismo, riuscendo a conquistare anche i più irriducibili scettici.