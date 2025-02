“Quando un’auto diventa leggenda, anche i suoi difetti si trasformano in carattere.” Questo vecchio detto del mondo automotive sembra calzare a pennello per la Toyota Land Cruiser, il celebre fuoristrada recentemente recensito dal caustico Jeremy Clarkson con il suo inconfondibile mix di ironia e provocazione.

Toyota Land Cruiser, la preferita di Jeremy Clarkson

Nella sua recensione Land Cruiser, il noto giornalista britannico ha messo in evidenza luci e ombre di quello che è considerato uno dei veicoli più resistenti mai prodotti. Da un lato, ne esalta l’incredibile robustezza, che la rende perfetta per affrontare i terreni difficili dell’Africa o dell’outback australiano. Dall’altro, ne sottolinea i limiti quando si tratta di un utilizzo in contesti urbani o autostradali.

Il motore turbodiesel da 2,8 litri viene descritto come “terribile” e antiquato, mentre il telaio separato con assale posteriore rigido contribuisce a una guida tutt’altro che confortevole. Eppure, secondo Clarkson, proprio questi aspetti definiscono il carattere del veicolo, trasformandolo in un fuoristrada indistruttibile, anche se poco adatto alla vita cittadina.

Un fuoristrada che funziona da dio

Nel confronto con i suoi competitor, la Toyota Land Cruiser si posiziona come un’alternativa più pragmatica rispetto alla “troppo chic” Land Rover Defender e alla costosa Ineos Grenadier. Tuttavia, con un prezzo di 75.000 sterline, sorge spontanea la domanda: vale davvero la pena investire tanto in un veicolo che, come ironizza Clarkson, potrebbe essere utilizzato per trasportare pecore morte?

La conclusione del giornalista è venata di nostalgia: il mondo delle auto da campagna sta cambiando. La Land Cruiser risulta eccessiva, mentre la Range Rover appare troppo sofisticata. Forse, suggerisce Clarkson con la sua tipica ironia, in un futuro dominato da parchi eolici e solari, basterà una bicicletta per spostarsi. Nonostante tutto, la Toyota Land Cruiser rimane un punto di riferimento per chi cerca un veicolo praticamente indistruttibile, a patto di accettarne i compromessi in termini di comfort e modernità.