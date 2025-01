Chi ha detto che le leggende non possano evolversi? Lo storico Suzuki Jimny si rinnova con una sorprendente versione a 5 porte, denominata Jimny Nomade, svelata in anteprima sul mercato giapponese. Tuttavia, questa attesa evoluzione del celebre 4×4 non raggiungerà l’Europa a causa delle stringenti normative sulle emissioni.

In anteprima in Giappone

Il nuovo modello si distingue per dimensioni più generose, con una lunghezza di 3.890 mm e un passo di 2.590 mm, offrendo maggiore spazio per i passeggeri posteriori senza compromettere l’iconico design originale. La griglia frontale a cinque feritoie con finitura Gun Metallic e nuove colorazioni donano un tocco moderno al veicolo, mentre le sue credenziali off-road restano inalterate: 210 mm di altezza da terra e angoli caratteristici che ne confermano la vocazione da autentico fuoristrada 5 porte.

Sotto il cofano, il Jimny Nomade monta un motore benzina da 1.5 litri capace di erogare 105 CV, disponibile sia con cambio manuale a 5 rapporti che automatico. La trazione integrale, marchio distintivo del modello, è ovviamente confermata. Il lancio sul mercato giapponese è previsto per il 3 aprile, con un prezzo di partenza di circa 16.500 euro, superiore di 3.500 euro rispetto alla versione a 3 porte. La produzione sarà localizzata in India, presso lo stabilimento di Gurugram.

Suzuki Jimny, lontana dall’Europa

Purtroppo, gli appassionati europei dovranno accontentarsi di ammirare questa novità da lontano. Suzuki ha infatti escluso categoricamente l’arrivo del Jimny Nomade nel Vecchio Continente, poiché un’eventuale elettrificazione, necessaria per rispettare gli standard ambientali, comprometterebbe la leggerezza del veicolo, elemento cruciale per le sue prestazioni.

Il Jimny Nomade si conferma così un’icona dei fuoristrada, riscuotendo particolare successo in mercati come Giappone, India e America Latina, dove le normative sulle emissioni sono meno restrittive, rimanendo invece un sogno irrealizzabile per gli estimatori europei.