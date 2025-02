Potenza, tecnologia e DNA italiano a 48.500 euro: il nuovo ICH-X K3 del Gruppo DR si prepara a rivoluzionare il mercato dei fuoristrada nel 2025, debuttando in anteprima al Salone di Torino 2024 con caratteristiche innovative che puntano a ridefinire gli standard del segmento.

ICH-X K3, pronto per l’offroad

Frutto della collaborazione con costruttori cinesi, il K3 si presenta come un SUV di grandi dimensioni, con una lunghezza di 4.785 mm e un passo di 2.800 mm. La struttura imponente è realizzata per il 75% in acciaio ad alta resistenza, sfruttando tecnologie all’avanguardia come la saldatura laser automatizzata per garantire robustezza e precisione costruttiva.

Le credenziali off-road sono assicurate da un’altezza da terra di 22 cm e angoli di attacco e uscita rispettivamente di 20 e 30 gradi. A bordo, il comfort raggiunge livelli premium grazie a un sistema di infotainment dotato di un display da 15,6 pollici, offrendo un’esperienza tecnologica di alto livello.

Il cuore pulsante del K3 è un motore turbo 2.0 benzina da 245 CV, abbinato a un cambio DCT a 7 rapporti, che consente al veicolo di raggiungere una velocità massima di 170 km/h. La trazione integrale XWD di sesta generazione, sviluppata da BorgWarner, garantisce prestazioni ottimali su ogni superficie, alternando automaticamente tra modalità 2WD e 4WD per adattarsi alle condizioni del terreno.

Tecnologia avanzata

In termini di sicurezza, il K3 è equipaggiato con una gamma completa di sistemi ADAS, tra cui il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio degli angoli ciechi, l’assistenza al cambio corsia, il cruise control adattivo e il parcheggio automatico, offrendo un pacchetto di tecnologia avanzata per una guida sicura e confortevole.

La strategia commerciale del Gruppo DR punta su un allestimento unico full optional al prezzo di 48.500 euro, eliminando costi aggiuntivi per personalizzazioni e garantendo un prodotto completo e competitivo. Con questa nuova proposta, il ICH-X K3 consolida la posizione del Gruppo DR nel panorama automobilistico, combinando prestazioni off-road, innovazione tecnologica e convenienza in un veicolo che unisce il meglio del design italiano e della tecnologia cinese.