Lewis Hamilton ha ufficialmente intrapreso la sua avventura con la Ferrari, generando reazioni contrastanti nel mondo della Formula 1. Tra le voci più critiche spicca quella di Jeremy Clarkson, celebre giornalista britannico e conduttore televisivo, che non ha risparmiato commenti pungenti sul trasferimento del sette volte campione del mondo alla Scuderia di Maranello.

Hamilton e il suo sbarco in Ferrari

La prima settimana di Hamilton in Ferrari è stata caratterizzata da una serie di eventi mediatici e tecnici, culminati con il debutto in pista a Fiorano al volante della SF-23. Tuttavia, Clarkson ha espresso perplessità sull’approccio del pilota inglese, definendolo più vicino a quello di una “superstar” che a quello di un pilota determinato. In un articolo pubblicato su un noto quotidiano britannico, il conduttore ha criticato alcuni aspetti dell’atteggiamento di Hamilton, sottolineando la sua scelta di posare in giacca e cravatta accanto a una Ferrari storica, nella piazza dedicata a Michael Schumacher a Maranello. Clarkson ha persino ironizzato replicando la posa in modo parodistico davanti a una Range Rover nella sua fattoria.

Le critiche non si sono fermate all’immagine pubblica del pilota. Clarkson ha anche contestato la decisione di Hamilton di vivere a Milano e di utilizzare un elicottero per raggiungere Maranello, invece di stabilirsi nelle vicinanze della fabbrica per integrarsi pienamente nell’ambiente Ferrari. Secondo il giornalista, questa scelta potrebbe riflettere un coinvolgimento meno profondo rispetto a quanto richiesto per una sfida così ambiziosa.

Jeremy Clarkson contesta il connazionale

Un altro punto sollevato riguarda il confronto interno con il compagno di squadra, Charles Leclerc. Clarkson ha evidenziato come il monegasco, cresciuto nell’Academy Ferrari e noto per la sua velocità sul giro secco, rappresenti un avversario ostico per Hamilton. “Forse Hamilton sa di non essere più al culmine della sua carriera e ha scelto la Ferrari per un motivo diverso: concludere la sua avventura in Formula 1 guidando per il team più iconico“, ha ipotizzato il giornalista.

Nonostante le critiche, l’arrivo di Hamilton ha catalizzato l’attenzione dei tifosi, che si sono riversati in massa a Fiorano per accogliere calorosamente il campione inglese. Il debutto segna un nuovo capitolo non solo per la Ferrari, ma anche per Hamilton, determinato a dimostrare il suo valore in un contesto completamente nuovo.

La stagione 2025 si preannuncia ricca di emozioni, con una rivalità interna tra Hamilton e Leclerc che potrebbe risultare decisiva per il futuro della Scuderia. Se il pilota britannico riuscirà a sfruttare la sua esperienza e a trovare il giusto feeling con la monoposto, potrebbe finalmente riportare la Ferrari al vertice, un traguardo tanto atteso dai tifosi e dal mondo della Formula 1.