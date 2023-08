Jeremy Clarkson: “Le auto elettriche sono molto pericolose”

Jeremy Clarkson ex presentatore del famoso programma Top Gear e anche di The Grand Tour di recente ha fatto parlare di se per alcune dichiarazioni molto colorite contro le auto elettriche. Il giornalista parlando attraverso le colonne di “The Sun” ha detto che le auto elettriche sono “dannatamente pericolose” e i numerosi casi di incendi che hanno coinvolto veicoli a batterie negli ultimi tempi sarebbero la dimostrazione di ciò.

Jeremy Clarkson contro le auto elettriche: il giornalista ha messo in evidenza la loro pericolosità ricordando i vari incendi che si sono verificati

Clarkson ha scritto che le auto elettriche contengono la stessa energia esplosiva di sei granate a mano e che i loro sistemi di raffreddamento possono fallire, causando fiamme e fumi tossici. Clarkson ha anche citato un caso di un’esplosione a bordo di una nave cargo, che sarebbe stata causata da un’auto elettrica difettosa. Clarkson ha concluso il suo articolo dicendo che le auto elettriche sono una soluzione sensata solo per i “liberali deboli di cervello e sanguinanti di cuore”.

Jeremy Clarkson si riferiva al recente caso della Fremantle Highway nave cargo che è bruciata a causa di una auto elettrica che ha preso fuoco spontamentamente finendo per danneggiare l’intera nave e provocando anche la morte di una persona a bordo. Altro caso citato dal giornalista è quello della Lancia Delta Martini di Sebastien Loeb nel World Rallycross, che ha preso fuoco misteriosamente. Infine il giornalista ha pure attaccato le biciclette elettriche dicendo che sono altrettanto pericolose.