347 CV di potenza totale, 108 km di autonomia in modalità elettrica, 1.200 km di percorrenza complessiva e un prezzo di lancio di 34.900 euro: sono questi i numeri che definiscono il nuovo JAECOO 7, il SUV ibrido plug-in che debutta sul mercato italiano.

Jaecoo 7 Super Hybrid: il motore

Risultato della collaborazione tra OMODA e JAECOO, questo innovativo sport utility vehicle rappresenta una soluzione all’avanguardia nel segmento dei SUV ibridi ricaricabili. La motorizzazione combina un motore a benzina 1.5 TGDi da 143 CV con due unità elettriche, formando il sistema Super Hybrid System (SHS). Le prestazioni sono notevoli: accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e velocità massima di 180 km/h.

L’offerta commerciale include due allestimenti: la versione Premium 2WD a 38.900 euro e la Exclusive 2WD a 40.900 euro. Inoltre, è disponibile una formula finanziaria con rate mensili da 229 euro, che prevede un anticipo di 9.630 euro e una maxi rata finale.

In termini di efficienza, il veicolo si distingue per consumi ridotti: 6 l/100 km in modalità ibrida e soli 3,5 l/100 km con batteria scarica. La batteria al litio-ferro-fosfato da 18,3 kWh garantisce un’autonomia in modalità elettrica fino a 108 km, contribuendo a un’autonomia complessiva di 1.200 km.

La garanzia di 8 anni o 160.000 km

L’abitacolo combina tecnologia avanzata e comfort, grazie a un display touch da 14″, un impianto audio Sony con otto altoparlanti e un tetto panoramico. Sul fronte della sicurezza, il veicolo offre 21 sistemi ADAS e otto airbag di serie, per una protezione completa.

Il costruttore propone una garanzia estendibile fino a 8 anni o 160.000 km, con la sostituzione gratuita della batteria se il degrado supera il 10% nei primi due anni. Il design SUV unisce elementi robusti, come la griglia esagonale anteriore, a dettagli eleganti, tra cui cerchi in lega da 19″, per un’estetica distintiva e moderna.