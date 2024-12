Jaecoo 5, il crossover avventuroso brilla in offroad

JAECOO 5 si presenta come un crossover innovativo, progettato per offrire un’esperienza di guida all’aria aperta senza precedenti. Combinando la robustezza di un fuoristrada con tecnologie all’avanguardia, JAECOO 5 si distingue per le sue capacità off-road eccezionali, garantendo prestazioni senza eguali nel segmento dei crossover.

Prestazioni fuoristrada senza compromessi: ecco JAECOO 5

Il cuore pulsante delle prestazioni fuoristrada di JAECOO 5 è l’innovativo sistema ARDIS (All Road Drive Intelligent System). Sviluppato grazie all’expertise globale di OMODA & JAECOO, ARDIS permette di affrontare con sicurezza una varietà di terreni, dalla guida urbana all’off-road estremo.

JAECOO 5 è equipaggiato con sospensioni indipendenti, una caratteristica unica nella sua categoria, che assicurano un comfort di guida superiore anche su terreni accidentati. Le vibrazioni vengono assorbite e disperse in modo efficace, garantendo stabilità e piacere di guida in ogni situazione. La sicurezza è garantita dalla scocca in acciaio ad alta resistenza, che offre una rigidità torsionale di 23.500 Nm/grado, a garanzia di durata e protezione. Il motore 1.6T GDI ad alta efficienza, leader nel settore, fornisce una coppia potente fin dall’avvio. Le ruote da 18 pollici e gli pneumatici di dimensioni generose completano il quadro, offrendo una trazione ottimale su qualsiasi percorso.

Tecnologia intelligente per una guida sicura e rilassante

JAECOO 5 non si limita a offrire prestazioni fuoristrada di alto livello, ma integra anche tecnologie intelligenti per la sicurezza e il comfort di guida. Il sistema di controllo in discesa (HDC) assiste il guidatore su terreni ripidi, regolando automaticamente la velocità per garantire il massimo controllo. La visuale panoramica a 540° offre una visione completa dell’ambiente circostante, consentendo di valutare con precisione le condizioni della strada e di manovrare in sicurezza anche in spazi ristretti. La guida assistita di livello L2, con 19 funzioni ADAS, alleggerisce l’impegno del guidatore durante i lunghi viaggi e aumenta la sicurezza.

Un’esperienza di guida indimenticabile

JAECOO 5 incarna alla perfezione il concetto “From Classic, Beyond Classic“, offrendo alle nuove élite urbane un veicolo che coniuga prestazioni off-road, tecnologia intelligente e comfort superiore. Che si tratti di affrontare il traffico cittadino o di esplorare nuovi sentieri, J5 è pronto a rendere ogni viaggio un’esperienza memorabile. OMODA & JAECOO, parte del gruppo Chery, si impegna a sviluppare prodotti di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente. JAECOO 5 rappresenta un passo avanti nella mobilità all’aria aperta, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti.