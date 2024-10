Il Gruppo Chery continua la sua espansione in Europa, puntando sui marchi OMODA e JAECOO per consolidare la propria presenza sul mercato. Uno dei protagonisti di questa crescita sarà il nuovo SUV JAECOO 5, che si posizionerà sotto l’attuale JAECOO 7, già disponibile in vari paesi. Il modello è stato presentato in anteprima mondiale durante l’International User Summit 2024, tenutosi a Wuhu, in Cina, dal 17 al 21 ottobre. Il lancio europeo è previsto per l’inizio del 2025, con l’Italia tra i primi mercati a riceverlo.

Dimensioni compatte

Il JAECOO 5, con una lunghezza di 4,38 metri, si colloca in una nicchia tra i segmenti B e C, una fascia di mercato molto competitiva, dove dovrà vedersela con modelli già affermati. Il design riprende lo stile distintivo della gamma JAECOO, caratterizzato da linee decise e squadrate. Il frontale, imponente, è dominato da una griglia ampia e fari sottili che si sviluppano in orizzontale, richiamando il look del fratello maggiore JAECOO 7.

Sul fronte della praticità, il SUV offre una capacità di carico standard di 480 litri, che può aumentare fino a 1.180 litri abbattendo i sedili posteriori. La sua capacità di traino raggiunge i 1.250 kg, mentre un portapacchi sul tetto consente di trasportare fino a 75 kg di carico aggiuntivo. Dettagli come i ganci nel bagagliaio e le luci multiuso pensate per il campeggio dimostrano l’attenzione del brand verso le esigenze pratiche degli utenti.

Gli interni di Jaecoo 5

L’abitacolo del JAECOO 5 adotta un design minimalista, con comandi fisici ridotti al minimo per lasciare spazio a un ambiente tecnologicamente avanzato. Al centro del cruscotto spicca un display touch verticale da 13,2 pollici, che gestisce il sistema di infotainment, mentre un piccolo schermo dietro al volante fornisce le informazioni essenziali di guida. Tra le dotazioni hi-tech non mancano il pad per la ricarica wireless degli smartphone e un ampio tetto panoramico, che illumina l’interno dell’auto.

Amico degli animali

Una caratteristica distintiva del JAECOO 5 è la cura riservata agli animali domestici: l’auto è infatti dotata di un sistema intelligente per il controllo della temperatura, che regola automaticamente il clima in base alle esigenze degli animali a bordo. Inoltre, un dispositivo antibatterico integrato nel veicolo assicura un ambiente sano, proteggendo sia i passeggeri che gli animali domestici da potenziali contaminazioni.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, inizialmente sarà disponibile un motore a benzina da 147 CV, simile a quello della JAECOO 7. Successivamente, il marchio introdurrà una versione Full Hybrid e un modello completamente elettrico (BEV) con una potenza di 204 CV e una batteria da 67 kWh. Maggiori dettagli tecnici e sui prezzi saranno comunicati più avanti, ma è previsto che il prezzo del JAECOO 5 sarà inferiore a quello della JAECOO 7, che attualmente varia tra i 33.900 e i 37.900 euro, a seconda dell’allestimento.