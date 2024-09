A fine agosto è arrivata la prima nave container dalla Cina con la prima fornitura di Jaecoo 7 destinata al mercato italiano. Il nuovo SUV, proposto da Omoda & Jaecoo, è ora disponibile nelle 40 concessionarie italiane con prezzi a partire da 33.990 euro. Presentato per la prima volta al Salone di Shanghai nell’aprile del 2023, il Jaecoo 7 ha rapidamente conquistato il pubblico mondiale grazie al suo design distintivo e alle avanzate soluzioni tecnologiche.

Design evocativo

Jaecoo 7 è un SUV che unisce potenza e stile in un mix unico. Il nome stesso del modello, una fusione tra le parole tedesche “Jäger” (cacciatore) e “cool” (stiloso), ne rispecchia il carattere: robusto, determinato e alla moda. Il SUV presenta linee decise e una silhouette imponente, con una grande griglia anteriore esagonale e un logo oversize che richiama forza e dinamismo.

L’estetica di Jaecoo 7 è una perfetta sintesi tra eleganza e potenza: tetto spiovente, luci diurne a matrice LED, e dettagli raffinati come le maniglie a filo estraibili elettricamente e i cerchi in lega da 19 pollici. Ogni particolare del design è stato curato per esprimere un senso di modernità e solidità.

Comfort interni di Jaecoo 7

Gli interni di Jaecoo 7 sono un mix di comfort e innovazione. L’abitacolo spazioso offre un’atmosfera rilassante e sicura, con comandi intuitivi e un display da 14 pollici che integra tutte le principali funzioni del veicolo. Il sistema di infotainment di ultima generazione, combinato con un selettore del cambio ispirato ai jet, esalta l’esperienza di guida.

Tra i dettagli di pregio, spicca il tetto panoramico da 1,1 metri quadrati, che inonda di luce naturale l’abitacolo durante il giorno e offre un’illuminazione ambientale dinamica con 64 colori durante la notte. I sedili, regolabili in più direzioni e dotati di funzioni di memoria, ventilazione e riscaldamento, sono progettati per il massimo supporto e comfort su ogni percorso. Il sistema audio firmato Sony, con otto altoparlanti, garantisce un suono pieno e coinvolgente.

Prestazioni potenti

Jaecoo 7 monta un motore turbo benzina da 1,6 litri e 147 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e a una trazione integrale intelligente AWD. Questa combinazione offre prestazioni dinamiche sia su strada che off-road. Il sistema AWD regola automaticamente la distribuzione della coppia tra gli assi per ottimizzare la trazione in ogni condizione, con sette programmi di guida che includono modalità per sabbia, fango, neve e terreni sconnessi.

Sul fronte della sicurezza, Jaecoo 7 non delude. Con una struttura composta per l’80% da acciai ad alta resistenza e una suite di 21 dispositivi ADAS, il SUV garantisce protezione e assistenza al guidatore in ogni situazione. Tra i principali sistemi di sicurezza troviamo il Blind Spot Detection, il Lane Departure Warning e l’Adaptive Cruise Control, che permettono una guida autonoma di Livello 2.

Gamma e prezzi

Jaecoo 7 è disponibile nelle versioni Premium (a trazione anteriore) ed Exclusive (a trazione integrale) con prezzi a partire da 33.990 euro. È possibile scegliere tra sei colori per la carrozzeria e opzioni aggiuntive come il tetto nero per una livrea bicolore. Grazie alla collaborazione con CA Auto Bank, sono disponibili piani di finanziamento con rate agevolate e condizioni vantaggiose fino al 30 settembre 2024.