Hyundai espande la gamma del suo SUV best-seller, la nuova Hyundai Tucson, con l’introduzione del powertrain Plug-in Hybrid a trazione anteriore (2WD). Questo nuovo modello offre un’opzione ancora più efficiente per chi cerca un’auto ecologica senza la necessità della trazione integrale, con i primi arrivi previsti per fine settembre.

La nuova Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2WD è dotato di un motore a benzina 1.6 T-GDI da 160 CV, un motore elettrico da 98 CV e una batteria da 13.8 kWh. Insieme, questi elementi producono una potenza complessiva di 253 CV e una coppia massima di 367 Nm. Questa configurazione permette un’autonomia completamente elettrica fino a 71 km nel ciclo medio combinato e fino a 90,9 km nel ciclo urbano (WLTP).

Per assicurare sempre la massima efficienza, il sistema passa automaticamente alla modalità ibrida quando la carica della batteria scende sotto una certa soglia, mantenendo bassi i consumi di carburante e prevenendo lo scaricamento completo della batteria.

La nuova Tucson Plug-in Hybrid 2WD sarà disponibile in tre allestimenti: Business, Excellence e N Line.

Allestimento Business

L’allestimento Business, pensato per aziende e professionisti, è disponibile a partire da € 46.200. Offre una dotazione di serie ricca che include un Panoramic Curved Display con doppio schermo da 12.3’’, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, connettività Bluelink, Apple CarPlay e Android Auto wireless, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise Control, sedili regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, climatizzatore automatico a due zone e caricatore wireless per smartphone. Numerosi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense sono inclusi.

Allestimento Excellence

L’allestimento Excellence, disponibile da € 48.700, include cerchi in lega leggera da 19’’, fari Full LED Wide Projection a matrice, portellone posteriore elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabili, Remote Seat Folding, Head-Up Display e Krell Premium Sound System a 8 canali con subwoofer e amplificatore.

Allestimento N Line

L’allestimento N Line, anch’esso a partire da € 48.700, combina il comfort e la connettività avanzata del modello con uno stile sportivo ispirato al motorsport. Include cerchi in lega da 19” con design dedicato, paraurti specifici, passaruota in tinta carrozzeria, cuciture rosse a contrasto e sedili sportivi N Line riscaldabili e regolabili elettricamente in misto pelle/tessuto scamosciato con design dedicato e pedaliera in metallo.

Con la nuova Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2WD, Hyundai offre un’opzione versatile ed eco-friendly, completando la gamma del suo SUV di punta con un’ulteriore scelta per gli acquirenti più esigenti.