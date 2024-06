La Nuova Hyundai TUCSON Debutta in Italia: Innovazione, Design e Sostenibilità

Hyundai Italia ha aperto gli ordini per la nuova TUCSON, una rivisitazione del celebre SUV di quarta generazione. Questo modello, che ha riscosso un grande successo in Europa, arriva con un design rinnovato, interni migliorati e una gamma di motorizzazioni elettrificate all’avanguardia. La nuova TUCSON, già disponibile negli showroom, promette di continuare la sua storia di successo grazie alle numerose innovazioni introdotte.

Un Design Audace e Moderno

La nuova TUCSON si distingue per un’estetica ancora più scolpita e decisa, evolvendo il linguaggio stilistico “Parametric Dynamics”. Il frontale è stato ridisegnato con linee nette e angolari che danno un aspetto grintoso, mentre la firma luminosa Parametric Hidden Lights aggiunge un tocco di modernità. Anche il posteriore ha subito un restyling, conferendo al veicolo una presenza su strada imponente.

Gli interni sono stati completamente riprogettati per offrire un’esperienza di bordo superiore. Con una nuova architettura e dettagli curati, come il volante ridisegnato e la console centrale con ricarica wireless integrata, l’abitacolo della TUCSON è pensato per il massimo comfort e praticità. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una visualizzazione chiara e intuitiva delle informazioni di guida e intrattenimento.

Tecnologia di Ultima Generazione

La nuova TUCSON è dotata di tecnologie avanzate che migliorano l’esperienza di guida. Gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA) permettono di mantenere il software del veicolo sempre aggiornato senza dover visitare il concessionario. La telematica Bluelink e i servizi Hyundai LIVE offrono funzionalità di connettività avanzate, mentre la Digital Key 2.0 consente di sbloccare e avviare il veicolo tramite smartphone o smartwatch.

Il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) integra audio, video e navigazione in due display curvi da 12,3 pollici, creando uno spazio di guida personalizzato e intuitivo. L’Head-up Display (HUD) da 12 pollici proietta le informazioni essenziali direttamente sul parabrezza, riducendo le distrazioni per il conducente.

Una Gamma di Motorizzazioni Elettrificate

La nuova Hyundai TUCSON offre una vasta gamma di motorizzazioni elettrificate. Il powertrain Full-Hybrid da 215 CV, basato sul motore 1.6 T-GDI, è disponibile sia in versione 2WD che 4WD con cambio automatico a 6 rapporti. Inoltre, sono disponibili le versioni mild hybrid a 48 volt, sia benzina 1.6 T-GDI 160 CV 2WD (MT o DCT) che diesel 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT. La gamma si completa con la versione Plug-in Hybrid 4WD AT da 235 CV, capace di percorrere fino a 65 km in modalità completamente elettrica (WLTP).

Allestimenti e Prezzi

La nuova TUCSON è proposta in diversi allestimenti, partendo dall’XTech a partire da €32.850, che include fari anteriori full LED, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, cerchi in lega da 17 pollici, cruise control e molto altro. La versione Business, pensata per aziende e professionisti, parte da €35.350 e aggiunge funzionalità avanzate come il Blind Spot Collision Avoidance Assist e il Cluster SuperVision da 12,3 pollici.

L’allestimento Excellence, al vertice del listino, è offerto a €39.650 e include cerchi in lega leggera da 19 pollici, fari anteriori Full LED Wide Projection a matrice, fari posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, sedili riscaldabili e il Krell Premium Sound System. La versione sportiva N Line, sempre a €39.650, combina design dinamico e dettagli ispirati al motorsport con funzionalità avanzate e connettività.

Offerta Commerciale e Noleggio a Lungo Termine

Grazie agli ecobonus statali, la nuova TUCSON Full Hybrid 2WD in allestimento Business è proposta con rate da 249 € al mese per 36 mesi, con permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai Plus. Per le flotte aziendali, la versione mild hybrid diesel Business è disponibile in noleggio a lungo termine con canone mensile di 489 € IVA inclusa, comprensivo di manutenzione, assicurazione Kasko e assistenza stradale.

La nuova Hyundai TUCSON si presenta come un modello all’avanguardia nel segmento dei C-SUV, con un design rinnovato, interni tecnologici e una gamma di motorizzazioni elettrificate che la rendono una scelta ideale per una vasta gamma di clienti. Grazie alle sue numerose innovazioni e alla qualità costruttiva, la TUCSON è pronta a confermare il suo successo in Italia e in Europa.