Ford Mondeo 2022: caratteristiche, stile, uscita

Decisamente piacevole, armonica nello sviluppo estetico – qui svolto sotto un nuovo approccio “Progressive Energy in Strength” – peraltro “erede” di quel Kinetic Design che una quindicina di anni fa impresse una sostanziale evoluzione alle linee della produzione di Dearborn. Ed in possesso di soluzioni tecnologiche up-to-date. Ecco, in estrema sintesi, la “carta d’identità” della quinta generazione di Ford Mondeo. La berlina-globale di fascia medio-superiore è stata protagonista di un “vernissage” di anteprima a Shanghai, proprio dove si svolgerà la seconda fase della sua carriera. In linea con quanto annunciato a marzo 2021, in effetti, Ford Mondeo (la cui “sorella” in nord America è Ford Fusion) continuerà ad essere prodotta e venduta solamente per il mercato cinese, dove nel 2022 ricorrono i vent’anni dal suo debutto. Niente più Europa, dunque, a meno che più avanti non se ne decida l’importazione.

In vendita entro l’anno

Nel “Vecchio Continente”, dunque, la storia di Mondeo sembra a tutti gli effetti terminare con la quarta generazione: i programmi commerciali resi noti presso il Ford China Design Center (dove, fra l’altro, l’italiano Maurizio Tocco è Chief designer) indicano che la “segmento D” sarà in vendita entro giugno 2022, esclusivamente nel “Paese del Dragone” in forza di una joint venture tra la stessa Ford e la company cinese Changan. Da noi, il suo segmento potrebbe (ma questo si vedrà dal 2023) essere ripreso da una “nuova Fusion“, tuttavia completamente diversa dall’attuale: secondo una recentissima indiscrezione, la prossima serie potrebbe essere realizzata su fattezze SUV, peraltro riconoscibili con le linee di Ford Equator già in vendita in Cina.

Un nuovo approccio stilistico

Il corpo vettura di Ford Mondeo quinta generazione, che come si accennava in apertura adotta (ed è il primo modello dell’”Ovale Blu” per la Cina a possederne le caratteristiche) il nuovo linguaggio di stile “Progressive Energy in Strength”, mette in evidenza un piacevole profilo da berlina-coupé a due volumi e mezzo all’insegna di un marcato dinamismo d’insieme. Merito, in questo caso, di un indovinato abbinamento fra dettagli “netti” e particolari più tondeggianti e “muscolosi”. È chiara, in questo senso, la diretta discendenza da quanto evidenziato nella primavera 2021 con la presentazione (avvenuta in occasione del Salone di Shanghai) del crossover Ford Evos, progettato in ordine al programma di evoluzione 2.0 del “colosso” di Dearborn, che si prefigge obiettivi di caratteristiche esteriori funzionali alle richieste del mercato cinese. Un atout cui, in effetti, la quinta generazione di Mondeo appartiene. In termini di cifre, la lunghezza misura 4,93 m, vale a dire quasi 7 cm in più rispetto alla precedente serie.

Tecnologie di bordo e motori: facciamo qualche ipotesi

Anche gli interni, sebbene non siano state fornite immagini di anteprima, dovrebbero confermare la “parentela” con Evos: è possibile, a questo proposito, ipotizzare che anche a bordo della nuova generazione di Ford Mondeo per la Cina trovi posto il modulo digitale “a tutta larghezza” che raggruppa il quadro strumenti da 12.3” e, accanto, un ampio display touch per la visualizzazione ed il controllo delle funzionalità multimediali.

“Bocche cucite”, al momento, anche sulle unità motrici che troveranno posto sotto al cofano di Ford Mondeo 2022: l’apposizione della targhetta identificativa “EcoBoost 245” sul portellone lascia pensare al ricorso alla motorizzazione 2.0 turbo quattro cilindri anch’essa già adottata da Evos.