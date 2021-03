Ford Mondeo: nel 2022 uscirà di produzione

L’anno prossimo, precisamente nel mese di marzo del 2022, presso lo stabilimento spagnolo di Valencia terminerà ufficialmente la produzione della Ford Mondeo. A quasi trent’anni di distanza dal debutto come ‘world car’, la media della Casa di Dearborn uscirà di scena dopo esser stata prodotta in oltre cinque milione di esemplari, di cui circa 270.000 immatricolati sul mercato italiano. Stando a quanto riportato da Autocar, la vettura non avrà eredi, dato che la sostituta Evos – con la carrozzeria SUV coupé – potrebbe non essere commercializzata sul mercato europeo. Confermate, invece, le monovolume Galaxy ed S-Max che continueranno ad essere prodotte nel suddetto impianto iberico, assieme al motore a benzina 2.5 a ciclo Atkinson desinato alle configurazioni a propulsione ibrida, senza dimenticare l’assemblaggio del relativo pacco delle batterie di alimentazione.

La storia dalla prima generazione

Sin dall’introduzione del 1993, la Ford Mondeo è stata proposta nelle varianti berlina a quattro porte, fastback a cinque porte e station wagon, quest’ultima con le denominazioni Turnier o Wagon. Inizialmente, la gamma comprendeva le motorizzazioni a benzina 1.6i 16V da 88 CV, 1.8i 16V da 111 CV, 2.0i 16V da 132 CV e 2.5i V6 24V da 170 CV, più l’unità diesel 1.8 TD da 88 CV. Nel 1996, la prima generazione fu sottoposta al restyling di metà carriera e, per l’occasione, debuttò la versione sportiva ST da 205 CV di potenza. Nel 2000, invece, fu introdotta la seconda generazione della vettura, disponibile anche con i motori diesel 2.0 TDDi da 116 CV, 2.0 TDCi da 131 CV e 2.2 TDCi da 155 CV, affiancati dai propulsori a benzina 1.8i 16V da 125 CV, 2.0i 16V da 145 CV, 1.8 SCi da 131 CV e 3.0 V6 da 226 CV, quest’ultimo destinato alla sportiva declinazione ST.

Le ultime evoluzioni

Nel 2007 ha debuttato la terza generazione della Ford Mondeo, prodotta con le varie motorizzazioni a benzina 1.6 da 125 CV, 2.0 da 145 CV anche a GPL, 2.3 da 160 CV, 2.5 da 220 CV, 1.6 EcoBoost da 160 CV e 2.0 EcoBoost da 203 CV o 241 CV, assieme alle unità diesel 1.6 TDCi da 116 CV, 1.8 TDCi da 125 CV, 2.0 TDCi da 140 CV o 163 CV e 2.2 TDCi da 175 CV o 200 CV. L’attuale quarta generazione risale al 2014 ed è stata proposta anche con il motore a benzina 1.5 EcoBoost da 160 CV e il propulsore 2.0 Hybrid a propulsione ibrida da 187 CV, il motore a gasolio 1.5 TDCi da 120 CV e il propulsore di pari alimentazione 2.0 TDCi da 150 CV, 180 CV e 210 CV. Inoltre, è stata commercializzata anche negli allestimenti ST-Line dalla vocazione sportiva e Vignale in chiave premium. Attualmente, è ancora disponibile con la motorizzazione 2.0 Hybrid da 187 CV e l’unità diesel 2.0 EcoBlue da 150 CV o 190 CV di potenza.