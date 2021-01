Fiat 500, 500X e 500L 2021: motori, allestimenti e prezzi

Le Fiat 500, 500C, 500L e 500X sono disponibili nella nuova gamma Model Year 2021 con prezzi di listino a partire da 15.500 euro per 500, da 18.200 euro per 500C e da 19.950 euro per 500L. Sono inoltre previsti sconti e promozioni che portano il prezzo entry level della 500 a 9.900 euro. Da segnalare, inoltre, che per 500 e 500C la motorizzazione 1.2 sarà ordinabile da metà gennaio.

Famiglia 500: i motori 2021

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Fiat 500 è proposta con le unità 1.0 Hybrid da 70 CV e 1.2 GPL da 69 CV di potenza, la Fiat 500L con i motori 1.4 a benzina da 95 CV e 1.3 Multijet a gasolio di pari potenza, la Fiat 500X con i propulsori a benzina 1.0 Firefly da 120 CV e 1.3 FirefLy da 150 CV, nonché con i motori diesel 1.3 Multijet da 95 CV e 1.6 Multijet da 130 CV di potenza.

Allestimenti e dotazioni 2021

A seconda dei modelli, la famiglia 500 è declinata in cinque allestimenti:

Cult

Connect

Dolcevita

Cross

Sport

Cult

L’allestimento Cult delle varie Fiat 500, 500L e 500X prevede la nuova colorazione Arancio Sicilia, con i sedili di colore blu caratterizzati dal logo Fiat sulla seduta centrale e la plancia di colore Blu Techno.

Connect

All’allestimento Connect, invece, corrisponde la dotazione di serie completa di sistema multimediale Uconnect con il display touch screen da 7,0 pollici, l’autoradio digitale DAB, Apple CarPlay e Android Auto, nonché dei sedili Flashy abbinati alla finitura color Argento Opaco della plancia. La 500 Connect prevede anche il dispositivo Cruise Control, il volante sportivo multifunzione, i cerchi in lega da 15 pollici di diametro e i fendinebbia, mentre la gamma cromatica comprende la tinta bicolore Grigio Pompei e Nero Vesuvio. La 500X Connect è riconoscibile per i sedili di colore nero, il volante in techno pelle, i cerchi in lega da 17 pollici, i vetri oscurati, i fendinebbia, i fari DRL a led, i sensori di parcheggio ed i sensori crepuscolari e pioggia, mentre la 500L Connect è caratterizzata da coppe ruota da 16 pollici di colore nero e specchietti retrovisori laterali in tinta con la carrozzeria.

Dolcevita

La declinazione Dolcevita è disponibile solo per la Fiat 500 ed è riconoscibile per la plancia bodycolor, i dettagli cromati della carrozzeria, il tetto in vetro e i sensori di parcheggio, mentre la livrea bicolore Bianco Gelato e Grigio Lunare è prevista su richiesta.

Cross

La configurazione Cross, invece, è proposta con la Fiat 500X che prevede i sedili con la fascia centrale a trama Camouflage, gli inserti in vinile, i cerchi in lega da 18 pollici, le barre sul tetto e il climatizzatore automatico, ma anche con la Fiat 500L che comprende i cerchi in lega da 16 pollici, i fari fendinebbia, i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore automatico ed i sensori crepuscolari e pioggia.

Sport

Infine, al top di gamma è posizionato l’allestimento Sport con i cerchi in lega da 16 pollici, i sedili elettrosaldati, il climatizzatore automatico, la plancia color Titanio, il display TFT da 7,0 pollici, i fendinebbia e il colore Grigio Matt per la 500, cerchi in lega da 17 pollici, il dispositivo Autonomous City Brake, lo specchietto retrovisore interno elettrocromico, gli interni in Black Technoprene, i vetri oscurati e il sistema ambient light per la 500L, i cerchi in lega da 18 pollici di colore nero brunito lavorato e la colorazione Grigio Moda Opaco per la 500X.

I pacchetti di accessori 2021

Infine, la nuova gamma Model Year 2021 delle Fiat 500, 500C, 500L e 500X comprende anche i seguenti pacchetti: Pack Magic Eye, per gli allestimenti Connect e Cross, completo di retrocamera e sensori di parcheggio, Pack Navi e Pack ADAS con i dispositivi Blind Spot Detection e Adaptive Cruise Control; Pack Comfort, per gli allestimenti Cult, Cross e Sport, completo di climatizzatore automatico e sedili regolabili, Pack Visibility con i fari allo Xenon, gli specchietti elettrocromici ed i sensori pioggia e crepuscolari; Pack Style, per l’allestimento Connect, completo di dettagli cromati, vetri privacy e Pack Full Led.