Nuova Fiat 500X 2021, tutte le novità del rinnovato crossover compatto

Di Francesco Donnici lunedì 30 novembre 2020

Il crossover del Lingotto si aggiorna con nuovi allestimenti e una gamma motorizzazioni ottimizzata.

Il Gruppo FCA ha svelato dettagli e informazioni ufficiali del nuovo restyling dedicato al crossover compatto Fiat 500X, rinnovato per l’occasione con l’introduzione di inediti allestimenti e motorizzazioni, senza dimenticare alcune novità tecnologiche.



Nuovi allestimenti

La 500X 2021 manda in pensioni alcuni allestimenti (Urban, City Cross, Lounge e Business) semplificando la propria offerta solo con le note versioni "Cross" e "Sport" che vengono accompagnate dalle nuove varanti denominate “Cult” e “Connect”, pronte aposizionarsi alla base della nuova gamma.

L’offerta si apre con la 500X Cult dedicata alle motorizzazioni meno potenti, offrendo di serie i seguentio accessori: cerchi in acciaio da 16 pollici, luci diurne alogene, specchi retrovisori esterni riscaldati, alzacristalli elettrici, climatizzatore manuale, computer di bordo con display da 3,5 pollici, connessione Bluetooth e radio DAB.

Salendo di gradino troviamo l’allestimento Connect che aggiunge: cerchi in lega da 17 pollici, proiettori diurni LED, cristalli oscurati, infotainment UConnect con touch screen da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, sensori luci-pioggia e sensori di parcheggio posteriori. La 500X Cross strizza invece l’occhio al mondo dell’off-road proponendo paraurti specifici, barre longitudinali al tetto e cerchi da 18 pollici. Infine, la 500X Sport porta in dote paraurti e minigonne sportivi, i fari full LED, il doppio scarico cromato e anche lei i cerchi in lega da 18 pollici.

Gamma motorizzazioni

Novità anche per la gamma motorizzazioni che festeggia l’introduzione dell’omologazione Euro 6d final. L’offerta comprende i motori 1.0 litri T3 120 CV e 1.3 T4 150 CV, entrambi turbo benzina, con quest’ultimo abbinato all’automatico DCT doppia frizione. Sul fronte dei diesel troviamo il 1.3 Multijet 95 CV e il 1.6 Multijet 130 CV che risulta potenziato di ben 10 CV rispetto alla precedente versione.



Listino

La nuova Fiat 500X MY21 può essere già ordinata presso le concessionarie italiane ad un prezzo di listino che parte da 21.000 euro per la versione 1.0 T3 Cult. Per la 500X 1.3 T4 Connect bisogna spendere 25.200 euro, mentre la 1.3 MJet Cult parte da 22.900 euro e la 1.6 MJet Connect da 24.000 euro. Ricordiamo infine che tra gli allestimenti Cult e Connect troviamo una differenza di 1.700 euro, differenza che scende a 1.000 euro tra Connect e Cross, mentre per la Sport bisogna sborsare 800 euro in più.