Velocità vertiginose, curve tecniche e manovre audaci: il GP Arabia Saudita del 2025 si preannuncia come uno degli eventi più spettacolari della stagione. Il circuito cittadino di Gedda, con il suggestivo Mar Rosso a fare da sfondo, si prepara ad accogliere i migliori piloti del mondo per una sfida che promette emozioni indimenticabili. Dopo la prestazione dominante della McLaren in Bahrain, occhi puntati sulla Ferrari, determinata a conquistare il suo primo podio stagionale.

Il circuito dell’Arabia Saudita

Il circuito Gedda rappresenta una sfida unica nel calendario della Formula 1. Caratterizzato da lunghi rettilinei che permettono alle monoposto di superare i 300 km/h e da curve tecniche che richiedono precisione millimetrica, questo tracciato metterà alla prova l’abilità dei piloti e le strategie dei team. Ogni giro diventa un banco di prova estremo, con l’adrenalina che raggiunge il culmine ad ogni sorpasso.

Gli appassionati di motori avranno molteplici opportunità per seguire l’evento. Sky Sport F1 offrirà una copertura completa del weekend, mentre TV8 trasmetterà in differita le qualifiche e la gara principale alle 21:30.

Il programma del weekend

Il programma del weekend motoristico, parte degli orari F1 2025, è ricco di appuntamenti imperdibili. Si parte venerdì 18 aprile con le prove libere di Formula 2 alle 11:55, seguite dalle due sessioni di prove libere di Formula 1 alle 15:30 e alle 19:00. Sabato 19 aprile, invece, spazio alle prove libere 3 di F1 alle 15:30, alla gara sprint di F2 alle 17:15 e alle qualifiche F1 alle 19:00. La domenica culminerà con la Feature Race di F2 alle 15:25 e con la gara di Formula 1 alle 19:00, che promette spettacolo e colpi di scena.

Non solo Formula 1: anche la Formula 2 avrà un ruolo di rilievo durante il weekend. Entrambe le gare saranno trasmesse in chiaro su TV8, offrendo agli spettatori l’opportunità di scoprire i talenti emergenti del motorsport. Un’occasione unica per osservare da vicino i futuri protagonisti della massima serie.

Con una combinazione esplosiva di tecnologia all’avanguardia, velocità estrema e strategie raffinate, il Formula 1 Gedda si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e impegnativi del calendario. Team e tifosi non vedono l’ora di scoprire chi trionferà su questo affascinante tracciato cittadino, dove ogni curva e ogni rettilineo possono fare la differenza.