Il GP Bahrain, quarto round del Mondiale di Formula 1 2025, promette di essere uno degli eventi più entusiasmanti della stagione. Dal 11 al 13 aprile, il circuito di Sakhir ospiterà una gara che si preannuncia decisiva, in un campionato segnato da un equilibrio sorprendente tra McLaren e Red Bull. Attualmente, Lando Norris guida la classifica con un solo punto di vantaggio su Max Verstappen, mentre Oscar Piastri occupa saldamente la terza posizione con 49 punti.

Gli orari TV

Il weekend di gara avrà un formato rivisitato rispetto agli appuntamenti precedenti. Le prove libere si svolgeranno venerdì in due sessioni (alle 13:30 e alle 17:00), seguite da un’ulteriore sessione sabato alle 14:30. Le qualifiche, cruciali per determinare la griglia di partenza, si terranno sabato alle 18:00. Infine, la gara prenderà il via domenica alle 17:00, quando i migliori piloti del mondo si sfideranno per punti fondamentali nella corsa al titolo.

Gli appassionati di motorsport potranno seguire ogni istante del GP Bahrain grazie alla copertura completa di Sky Sport F1, disponibile anche in streaming su SkyGo e NOW. Per chi preferisce la TV in chiaro, TV8 trasmetterà le qualifiche e la gara in differita, rispettivamente alle 21:00 di sabato e alle 21:30 di domenica. Il team di commentatori, composto da Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero, garantirà analisi dettagliate e approfondimenti tecnici.

Focus sulla gara

La stagione 2025 si sta rivelando estremamente combattuta. Dopo un avvio dominante della McLaren, Max Verstappen ha riportato la Red Bull al successo con una vittoria determinante in Giappone. Il campione olandese, già vincitore di quattro titoli mondiali, è l’unico pilota che sembra in grado di contrastare il ritmo delle vetture britanniche. Nel frattempo, la Ferrari sta vivendo un momento difficile. Il team italiano è impegnato in un’intensa fase di sviluppo per colmare il gap con i leader del campionato, ma le differenze prestazionali tra le vetture di Lewis Hamilton e Charles Leclerc continuano a generare dibattiti nel paddock.

Il circuito di Sakhir, con i suoi lunghi rettilinei e curve tecniche, rappresenta una sfida unica sia per i piloti che per le vetture. La gara potrebbe rimescolare le carte in tavola, ridefinendo le gerarchie del campionato. Per molte squadre, sarà anche un’occasione per testare nuovi aggiornamenti tecnici in un contesto altamente competitivo.

Con una classifica ancora aperta e numerosi appuntamenti in calendario, il Mondiale di Formula 1 2025 continua a offrire spettacolo e imprevedibilità. Il GP Bahrain potrebbe rivelarsi una tappa decisiva nella lotta per il titolo, consolidando rivalità e alimentando il sogno di nuovi trionfi. Non resta che attendere l’inizio del weekend per scoprire chi riuscirà a emergere in una delle piste più iconiche del calendario.