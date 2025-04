Lewis Hamilton sta vivendo un momento complicato nella sua avventura con la Ferrari SF-25. Al GP Giappone, il sette volte campione del mondo ha chiuso al settimo posto, evidenziando difficoltà tecniche e strategiche che stanno penalizzando la sua stagione.

“Stiamo perdendo poco più di un decimo al giro con questo problema, quindi spero che nella prossima gara venga risolto.” Con queste parole, Hamilton ha sottolineato le difficoltà riscontrate a Suzuka, dove la sua monoposto ha mostrato limiti prestazionali significativi. A complicare ulteriormente la situazione, sono emerse pratiche controverse per rispettare i regolamenti tecnici. In particolare, Hamilton è stato visto guidare deliberatamente sull’erba a bordo pista, una manovra nota come “pick up”, finalizzata a raccogliere detriti sugli pneumatici per aumentare il peso della vettura durante le verifiche post-gara.

Questa strategia non è casuale, ma deriva dalle recenti squalifiche subite da Charles Leclerc e Pierre Gasly per irregolarità relative al peso delle loro monoposto. La manovra è stata richiesta via radio dall’ingegnere di pista, dimostrando quanto sia sottile il confine tra legalità e infrazione nel mondo della Formula 1.

La prestazione deludente di Hamilton è stata inoltre influenzata da scelte strategiche discutibili. L’adozione di gomme medie si è rivelata poco efficace rispetto ai rivali che hanno optato per mescole più dure, compromettendo le possibilità di rimonta del pilota britannico.

Tuttavia, il vero nodo sembra essere legato ai problemi tecnici Ferrari. Hamilton ha infatti rivelato l’esistenza di un’anomalia sulla sua monoposto, un difetto presente da almeno tre Gran Premi. La scuderia di Maranello sta lavorando per identificare la causa e introdurre un componente risolutivo nelle prossime gare.

Nonostante tutto, ci sono segnali di ripresa. Il quarto posto di Leclerc a Suzuka dimostra che la Ferrari sta cercando di tornare competitiva, anche se il podio e la possibilità di sfidare i top team restano ancora lontani. Questo inizio di stagione non ha soddisfatto le aspettative, ma il prossimo Gran Premio del Bahrain sarà cruciale per valutare i progressi della Rossa e per offrire a Hamilton l’opportunità di esprimere al meglio il suo talento con una vettura finalmente all’altezza.

Nel frattempo, l’attenzione degli appassionati resta focalizzata su queste strategie al limite del regolamento, simbolo di un motorsport dove ogni dettaglio può fare la differenza tra successo e fallimento.