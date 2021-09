DS Automobiles: la gamma E-Tense all’Open d’Italia 2021 di golf

“Green” sotto il cofano e nell’immagine strategica di marchio; “green”, in un senso più ampio, è anche il terreno sul quale ci si sfida. Non solamente dal punto di vista industriale, quanto anche su un piano sportivo. Del resto, automobilismo e golf vanno da sempre di pari passo: sono molti, storicamente, i più celebri piloti che manifestano grande interesse nei confronti del nobile sport.

In effetti, le due specialità, sebbene diversissime fra loro, presuppongono un approccio simile: calma, concentrazione, precisione. Perché se è vero che “guidare” non è solamente un fatto di volante e pedali, è altrettanto innegabile che cimentarsi nel golf richiede una preparazione attenta, e un rispetto particolare verso gli strumenti da utilizzare.

In più, c’è da considerare – e questo rappresenta uno degli elementi che avvicinano ulteriormente i due mondi – il contesto eco friendly: se il golf viene praticato all’aria aperta, la nuova generazione di autoveicoli ad elevata elettrificazione è testimone di un orientamento responsabile nei confronti dell’ambiente. In buona sostanza: basse (o del tutto assenti) emissioni allo scarico, assenza di vibrazioni e di rumore (i principali atout che caratterizzano l’auto elettrica) risultano perfetti per la concentrazione sul “green”. Se a tutto questo si aggiungono eleganza e sportività, i due ulteriori “ingredienti” che completano l’immagine del golf, ecco la “quadratura del cerchio”.

In prima persona accanto al grande golf

Una filosofia che DS Automobiles – di recentissimo annuncio relativo ad una identità interamente elettrica dal 2024 – dimostra di adottare, tanto da assumere il ruolo di Main Sponsor della Federazione Italiana Golf, e Title Sponsor dell’edizione numero 78 dell’Open d’Italia. L’evento – il più importante a livello nazionale ed uno dei principali nel circuito internazionale della disciplina – si svolge a Roma, nella cornice dello storico Marco Simone Golf & Country Club, da giovedì 2 a domenica 5 settembre.

Ecco i modelli in esposizione

La presenza “in prima persona” del marchio premium all’Open d’Italia 2021 viene evidenziata dall’esposizione della lineup E-Tense già in vendita e di imminente arrivo in Italia:

DS 9 E-Tense , berlina di alta gamma proposta esclusivamente in configurazione ibrida plug-in da 225 CV, con l’unità 1.6 turbo a benzina da 180 CV abbinata ad un motore elettrico da 109 CV;

, berlina di alta gamma proposta esclusivamente in configurazione da 225 CV, con l’unità 1.6 turbo a benzina da 180 CV abbinata ad un motore elettrico da 109 CV; DS 7 Crossback E-Tense , Sport Utility di fascia superiore che al motore benzina turbo da 1,6 litri affianca due sistemi di alimentazione “zero emission” , per una potenza complessiva di 300 CV e fino a 58 km di autonomia in elettrico;

, Sport Utility di fascia superiore che al motore benzina turbo da 1,6 litri affianca , per una potenza complessiva di 300 CV e fino a 58 km di autonomia in elettrico; DS 3 Crossback E-Tense , compact-SUV 100% elettrico che sulla piattaforma CMP -Common Modular Platform progettata da Psa porta in dote un sistema di propulsione formato da un’unità a zero emissioni da 136 CV, con trasmissione a rapporto singolo, alimentata da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh di capacità che garantisce un’autonomia di 320 km WLTP;

, compact-SUV 100% elettrico che sulla -Common Modular Platform progettata da porta in dote un sistema di propulsione formato da un’unità a zero emissioni da 136 CV, con trasmissione a rapporto singolo, alimentata da una da 50 kWh di capacità che garantisce un’autonomia di 320 km WLTP; DS 4 E-Tense, berlina di segmento “medium” e propulsione ibrida ricaricabile (il modulo di propulsione è il medesimo di DS 9 E-Tense: motore 1.6 turbo e motore elettrico, per 224 CV di potenza massima), allestita sul pianale Emp2 e di prossimo esordio su strada.

Il futuro sarà completamente “zero emission”

Come si accennava più sopra, all’Open d’Italia 2021 DS Automobiles dà il benvenuto alla propria nuova “brand identity”: ai ben conosciuti ed apprezzati contenuti di cura per i dettagli, raffinatezza e personalità che caratterizzano l’immagine del marchio nato da una costola di Citroen e successivamente evoluto come realtà a se stante, DS annuncia un futuro “full electric”. Dal 2024, tutti i nuovi modelli saranno infatti provvisti di motorizzazione esclusivamente elettrica.

DS Automobiles Italia: “Protagonisti nel mondo green”

Un “new deal” che completerà l’attuale essenza dell’azienda in cui le proposte sono già elettrificate, e che viene riassunto da Eugenio Franzetti, Managing director di DS Automobiles Italia, come conferma di un rapido percorso di affermazione: