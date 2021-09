DS Automobiles: dal 2024 solo a propulsione elettrica

Il gruppo Stellantis ha annunciato che il premium brand DS Automobiles proporrà, a partire dal 2024, solo auto a propulsione elettrica grazie alla nuova piattaforma modulare STLA Medium. Il primo modello sarà la prossima DS 4 E-Tense, con il pacco delle batterie da 104 kWh che garantirà fino a 700 km di autonomia massima.

La visione del management

Béatrice Foucher, amministratore delegato di DS Automobiles, ha dichiarato che “L’industria automobilistica sta vivendo una trasformazione la cui ampiezza e velocità non hanno precedenti. In qualità di pioniere, DS Automobiles ha anticipato questo cambiamento ponendo l’elettrificazione al centro della sua strategia. I prossimi sviluppi nella legislazione e nell’ecosistema dei veicoli elettrici forniscono opportunità che vogliamo offrire ai nostri clienti che già apprezzano la nostra gamma elettrificata.

Ho preso la decisione di accelerare lo sviluppo per creare una nuova arte del viaggio 100% elettrico, apprezzabile in termini di divertimento alla guida e competitiva in termini di qualità e prestazioni; una nuova arte del viaggio, costantemente High-Tech e allo stesso tempo raffinata. È un piano audace che prenderà forma a partire dal 2024”.

Oltre la DS 3 Crossback E-Tense

Attualmente, DS Automobiles propone solo la SUV di piccole dimensioni DS 3 Crossback E-Tense a propulsione elettrica da 136 CV di potenza. Per il resto, la denominazione E-Tense identifica la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid dei modelli DS 4, DS 7 Crossback e DS 9. Inoltre, fino al 2026 proseguirà ufficialmente l’impegno nel campionato mondiale di Formula E con il team cinese Techeetah che ha dominato nelle ultime due stagioni.