DS3 Crossback: le novità per la gamma 2021

La nuova DS 3 Crossback, aggiornata, fa il suo ingresso nei listini italiani del marchio francese. In Italia la SUV compatta premium viene proposta con prezzi a partire da 26.000 euro per la versione d’accesso con il benzina 1.2 PureTech So Chic da 100 CV o da 27.850 per la diesel con il BlueHDi 110 So Chic. Al top della gamma si posiziona la versione elettrica E-Tense che costa 40.200 euro.

Le novità all’interno

Tra le altre novità del restyling troviamo le modifiche all’interno dell’abitacolo per la Grand Chic e per la full Electric che sfoggiano di serie rivestimenti in pelle Bastille e rifiniture in tessuto nero sulla plancia e sui pannelli delle portiere. Dal punto di vista high-tech la nuova DS3 Crossback si arricchisce con l’entrata nella dotazione di bordo del sistema MirrorLink che si aggiunge ad Apple CarPlay e Android Auto.

Motori più efficienti e puliti

La nuova DS3 Crossback potrà inoltre essere equipaggiata con il sistema grip control con pneumatici all season e cerchi da 17 pollici, disponibile per gli allestimenti So Chic e Performance Line. Dal punto di vista meccanico Citroen ha aggiornato la gamma motori ottimizzando le emissioni e portando i diesel della famiglia all’interno della normativa Euro 6.3. (Ciclo Wltp).