DS 9 E-Tense: allestimenti e prezzi della gamma italiana

Di Dario Montrone martedì 24 novembre 2020

Ecco la gamma italiana della nuova DS 9, l'inedita berlina di grandi dimensioni che sarà proposta solo nella versione E-Tense a propulsione ibrida Plug-In

La nuova berlina DS 9 sarà disponibile sul mercato italiano nel corso del prossimo anno, ai prezzi di 55.200 euro nell'allestimento Performance Line+ e 58.200 euro nell'allestimento Rivoli+. L'avvio della produzione per la vettura è previsto per il mese di aprile del 2021, quindi la commercializzazione partirà nel corso della prossima primavera.



La dotazione

L'allestimento Performance Line+ della DS 9 sarà riconoscibile per i cerchi in lega Monaco da 19 pollici di diametro e gli interni in Alcantara di colore nero con il volante sportivo in pelle traforata, nonché per le cuciture bicolore Carminio e Oro dell'abitacolo. L'allestimento Rivoli+, invece, avrà la dotazione di serie completa di interni in pelle Nappa a braccialetto di orologio nella tinta Nero Basalto, cerchi in lega Versailles da 19 pollici di diametro, Surround View, DS Drive Assist, DS Driver Attention Monitoring, Extended Safety Pack e climatizzatore automatico bizona estesa, quest'ultimo dotato sia del filtro a carbone attivo che del filtro antiallergico.



Solo a propulsione ibrida Plug-In

Inizialmente, la nuova DS 9 sarà proposta solo nella versione E-Tense a propulsione ibrida Plug-In da 225 CV di potenza complessiva, grazie all'abbinamento tra il motore a benzina 1.6 PureTech e il propulsore elettrico dedicato. Successivamente, debutteranno anche le altre declinazioni E-Tense da 250 CV di potenza complessiva con l'autonomia maggiore nella modalità di guida elettrica ed E-Tense 4x4 da 360 CV di potenza complessiva con la trazione integrale. Per quanto riguarda le colorazioni della carrozzeria, la gamma cromatica comprenderà le tinte Bianco Perla, Nero Perla, Grigio Cristallo, Grigio Artense e Blu Imperiale. Tra gli optional, invece, figureranno l'ispirazione Opera Art Rubis per l'abitacolo e l'impianto audio Hi-Fi Focal Electra, più i dispositivi DS Park Pilot con la retrocamera a 360 gradi e DS Night Vision.