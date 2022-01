Devel Sixteen: la potentissima hypercar testata sulle strade del Piemonte

Svelata come prototipo nel 2013 sotto i riflettori del Dubai Motor Show, la Devel Sixten – che nella sua versione più potente raggiunge i 5.000 CV – mantiene anche nella sua variante di serie forme da futuristica show car in grado di lasciare a bocca aperta chiunque la osservi.

Test sulle strade piemontesi

Ora questa “prepotente” Hypecar si prepara al debutto internazionale effettuando degli immancabili test su strada che si stanno svolgendo niente di meno che in Italia e più esattamente sulle strade piemontesi aperte alla circolazione, dove la vettura è stata immortalata in un video pubblicato su youtube. Questo perché la Devel sta utilizzando la galleria del vento e il circuito di Pininfarina per mettere alla prova le incredibili prestazioni di questo “missile” su ruote.

L’auto più veloce e potente del mondo

Al momento del suo debutto, la Devel Sixteen sarà proposta in una versione entry-level spinta da un V8 di origine GM di “soli” 1.500 CV, a cui si affianca una versione intermedia da ben 3.048 CV, mentre al vertice troveremo la variante da 5.000 CV, sviluppata esclusivamente per l’uso in pista e in grado di raggiungere l’incredibile velocità massima di 515 km/h. Le due versioni più potenti sono invece spinte da un V16 12.3 litri, frutto dell’unione di due V8 General Motors messi a punto da Steve Morris Engines.

Costa meno della concorrenza

La versione da 5.000 CV verrà proposta ad un prezzo di 2 milioni di dollari (circa 1,77 milioni di euro secondo ilc ambio attuale), un prezzo tutto sommato “conveniente” se si pensa che concorrenti del calibro di Bugatti Chiron e Koenigsegg Jesko, che risultano decisamente meno potenti, vengono proposte a prezzi che oscillano tra i 2,5 e i 3 milioni di euro.

Aperti gli ordini

Al momento il Costruttore sta raccogliendo i primi ordini e anche se ancora non si ha una data certa per il debutto commerciale, i futuri clienti dovranno attendere almeno 8 mesi dalla fine dello sviluppo della vettura.