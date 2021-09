Crash test settembre 2021: ecco le nuove valutazioni EuroNcap

Appena archiviata la pausa estiva, e mentre a Monaco di Baviera è in svolgimento IAA Mobility 2021 – prima grande rassegna tedesca del “posto-lockdown” e che raccoglie il testimone dal Salone di Francoforte -, a Lovanio i tecnici Ncap hanno effettuato una nuova tornata di crash test su alcuni dei modelli di più recente esordio sul mercato. È interessante notare, sebbene ciò non costituisca un fatto del tutto inedito, l’appartenenza delle vetture sottoposte alle simulazioni di urto a pressoché tutte le tipologie di alimentazione attualmente proposte:

Ibrido;

Elettrico a batterie;

Ibrido plug-in;

Benzina;

Idrogeno fuel cell.

Le vetture provate

Sono stati sei, nello specifico, i modelli sui quali il New Car Assessment Programme ha provveduto all’analisi “sul campo” della protezione attiva e passiva per occupanti, pedoni e ciclisti e sulle dotazioni di bordo:

“Autoveicoli sempre più sicuri”

Tutte le vetture sottoposte alle “Forche Caudine” dei crash test EuroNcap hanno riportato la massima valutazione, ovvero le famose “5 Stelle Ncap”. Un risultato complessivo che soddisfa gli stessi vertici dell’ente di certificazione della sicurezza automotive per l’Europa, come osserva il segretario generale di EuroNcap Michiel van Ratingen:

Questo ciclo di test, oltre ad evidenziare la direzione in cui la tecnologia dell’auto si sta muovendo (quasi tutte le vetture che abbiamo provato possiedono un sistema di elettrificazione), fa emergere le più recenti dotazioni di sicurezza attiva che equipaggiano i modelli di nuova generazione: anche questo fa parte di una tendenza che va avanti da lungo tempo, e proseguirà attraverso una costante evoluzione.

Maggiore severità nei test

In effetti, la valutazione EuroNcap assume un valore tanto più elevato quanto si considera che i parametri richiesti dai tecnici di Lovanio per la determinazione dei punteggi finali sono stati, dal 2020, oggetto di un corposo aggiornamento, che li ha resi più severi anche in relazione allo sviluppo degli equipaggiamenti hi-tech.

Dall’implementazione della barriera che viene utilizzata nei test di urto frontale, ad un upgrade per il manichino che riproduce le dimensioni fisiche di un occupante di sesso maschile; e ancora: un più rigoroso test di impatto laterale, e l’adozione di nuove situazioni di marcia per valutare l’efficacia dei sistemi di frenata autonoma d’emergenza; “last but not least”, una prima valutazione dei dispositivi di monitoraggio del grado di stanchezza del conducente.

Come sono andati i crash test di settembre