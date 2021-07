Audi Q4 e-tron: nuove versioni per la SUV compatta elettrica

Novità per la gamma italiana della nuova Audi Q4 e-tron, la SUV di dimensioni compatte a propulsione elettrica disponibile anche nella variante SUV coupé denominata Sportback. Quest’ultima è disponibile nella nuova versione 40 e-tron, mentre l’altra novità è rappresentata dalla declinazione 45 quattro.

45 quattro da 265 CV

La nuova Audi Q4 e-tron 45 quattro, in vendita da 50.900 euro, è equipaggiata con il doppio motore elettrico da 265 CV di potenza complessiva che consente di accelerare da 0 a 100 in 6,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h. L’autonomia massima, invece, ammonta a 490 km. Affianca le altre configurazioni 35 e-tron da 170 CV, 40 e-tron da 204 CV e 50 quattro da 299 CV di potenza.

Novità anche per la Q4 Sportback

Per quanto riguarda la SUV coupé Audi Q4 Sportback, la gamma è stata ampliata con la versione 40 e-tron da 204 CV di potenza e 534 km di autonomia massima, proposta al prezzo base di 49.500 euro. Come la Q4 e-tron, anche la SUV coupé di dimensioni compatte della Casa di Ingolstadt è disponibile in cinque livelli di allestimento: base, Evo, Business, Business Advanced ed S line edition. Per il resto, sono state confermate le altre declinazioni 35 e-tron da 170 CV e 50 quattro da 299 CV di potenza.