Un ritorno spettacolare nel mondo del rally ha visto protagonista un marchio iconico: Lancia. Ad Alba, nel cuore delle Langhe, migliaia di appassionati si sono radunati per celebrare il debutto della Lancia Ypsilon Rally4 HF, una vettura che unisce l’innovazione tecnologica alla gloriosa tradizione sportiva del brand. Più di 25.000 persone hanno invaso le strade del centro storico, trasformando il weekend in un evento memorabile per il motorsport italiano.

Un evento tanto atteso

Il fulcro della manifestazione è stato il Villaggio Lancia Corse, allestito nel cuore della città. Questo spazio ha offerto un’esperienza immersiva nell’universo Lancia, con attività che hanno incluso test drive delle nuove Ypsilon in versione ibrida ed elettrica, l’esposizione della potente Ypsilon HF da 280 CV e una parata di 25 vetture storiche curate dal Cinzano Rally Team. Un vero e proprio tributo alla storia e all’evoluzione del marchio.

Il momento più emozionante è stato il giro celebrativo di Miki Biasion, due volte campione del mondo e figura chiave nello sviluppo della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF. Equipaggiata con un motore turbo da 212 CV, trasmissione SADEV a 5 rapporti e sospensioni Ohlins, la vettura ha già dimostrato il suo valore, ottenendo il terzo posto nel Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici con l’equipaggio Pisani-Biagi. Biasion ha commentato con entusiasmo: “La passione che circonda ancora il marchio Lancia è straordinaria. Con il ritorno di Lancia nelle competizioni, vogliamo offrire opportunità concrete ai giovani talenti e stimolare gli altri costruttori a competere.”

Un ghiotto montepremi

Il futuro agonistico del marchio si concretizzerà con il Trofeo Lancia, una competizione monomarca che partirà l’8 maggio al Rally Targa Florio. La serie ha già attirato 40 equipaggi, di cui 25 sotto i 35 anni, con un montepremi complessivo di 360.000 euro. Il vincitore avrà l’opportunità di entrare nel team ufficiale Lancia Corse HF per il campionato FIA ERC 2026, un incentivo che promette di attirare i migliori talenti del motorsport.

Oltre alla pista, Lancia offre ai suoi fan un’esperienza unica con le 160 Casa Lancia, showroom rinnovati secondo la nuova identità del marchio, visitabili fino al 30 aprile. Qui, gli appassionati possono scoprire l’intera gamma della nuova Ypsilon e approfittare di un’offerta speciale: la versione ibrida è disponibile a 19.900 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services.

Questo ritorno alle competizioni rappresenta molto più di una strategia commerciale: è la rinascita di un patrimonio motoristico italiano che ha sempre saputo coniugare tradizione e innovazione. Con un occhio rivolto al futuro e un forte impegno nello sviluppo dei giovani talenti, Lancia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia leggendaria nel motorsport.