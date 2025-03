Quarant’anni di stile, innovazione e fascino su quattro ruote. La rinascita di un mito italiano. Oltre tre milioni di esemplari venduti, cinque generazioni, 36 serie speciali in quattro decenni di storia. La Lancia Ypsilon si ripresenta al pubblico come emblema di un rinnovamento che guarda al futuro, mantenendo intatto il DNA di eleganza che ha sempre contraddistinto il marchio torinese.

Stile da vendere

Questa city car premium, parte del gruppo Stellantis, celebra i suoi 40 anni con un modello che rappresenta un significativo salto tecnologico e stilistico. L’innovativo sistema S.A.L.A., un’esclusiva interfaccia virtuale, garantisce un’esperienza di guida intuitiva, mentre la guida autonoma di livello 2, di serie sulla versione Cassina, la rende unica nel suo segmento.

La gamma si compone di tre versioni per soddisfare esigenze diverse: dalla Ypsilon base pensata per i giovani, alla più completa LX, fino all’esclusiva Edizione Cassina che eleva il concetto di comfort. Tutte le versioni sono disponibili sia in configurazione ibrida che come auto elettrica, con quest’ultima capace di un’autonomia fino a 403 km e ricarica rapida in appena 24 minuti.

Il ritorno di Lancia nel motorsport avviene con la Ypsilon Rally 4 HF, mentre gli appassionati di prestazioni stradali potranno contare sulla Ypsilon HF da 280 CV, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 5,7 secondi. Entrambe saranno protagoniste del nuovo Trofeo Lancia, competizione dedicata alla scoperta di nuovi talenti.

A caccia di espansione

L’espansione internazionale del marchio prevede l’apertura di 70 nuovi showroom in Europa entro il 2025, coinvolgendo inizialmente Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi, per poi raggiungere la Germania.

Il legame storico con il mondo della moda, che ha portato a oltre 30 collaborazioni con brand prestigiosi come Missoni e Alberta Ferretti, continua a rafforzare l’immagine della Nuova Ypsilon come fashion city car, particolarmente apprezzata dal pubblico femminile.

Con questo rilancio, Lancia non propone semplicemente un’automobile, ma un simbolo di stile e personalità che incarna la visione futura della mobilità, fedele alla propria tradizione ma proiettata verso l’innovazione e la sostenibilità.