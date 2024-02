Nuova Lancia Ypsilon: a poche ore dal debutto immaginata la versione a tre porte [RENDER]

Ieri 14 febbraio a Milano ha debuttato la nuova Lancia Ypsilon nella versione in edizione limitata nata in collaborazione con Cassina. Questa auto che sarà prodotta in Spagna è di certo una delle novità più importanti di questo 2024 per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Questa vettura tra le altre cose segna il via al nuovo corso di Lancia che sotto Stellantis vuole diventare un brand premium e sancisce il ritorno in Europa del marchio dopo un’assenza durata diversi anni.

Ecco la nuova Lancia Ypsilon nella versione a tre porte di X-Tomi

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, oggi vi segnaliamo che il creatore digitale e designer X-Tomi Design ha immaginato come potrebbe essere una versione a tre porte del nuovo modello di Lancia. Ovviamente pare assai difficile che una simile versione possa essere lanciata sul mercato dato che ormai le auto a tre porte sono quasi uscite di scena. Tuttavia l’idea stuzzica la fantasia di molti e dal punto di vista del design di certo non dispiace.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon nasce su piattaforma CMP e arriva sul mercato sia in versione elettrica che ibrida. L’auto oltre che in Italia sarà commercializzata anche in Francia, Spagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo. Lo stile richiama quello della concept car Lancia Pu+Ra HPE svelata lo scorso aprile alla Milano Design Week. Vedremo dunque se questa auto sarà all’altezza della fama del suo predecessore e se sarà capace di riportare Lancia ai fasti d’un tempo.