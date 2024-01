Lancia pronta per il ritorno in Belgio

Lancia si prepara al debutto della nuova Ypsilon che sarà ufficialmente presentata il prossimo 14 febbraio a Milano. Questa auto segnerà il ritorno del marchio premium di Stellantis in Europa per il momento in alcuni mercati selezionati Tra questi anche il Belgio dove il ritorno del brand italiano è particolarmente atteso da appassionati e addetti ai lavori.

Vicino il ritorno di Lancia in Belgio

A proposito dell’imminente ritorno di Lancia in Belgio, il paese è uno dei primi mercati europei ad assistere al debutto commerciale della nuova Ypsilon, seguito dall’Olanda, dalla Francia e dalla Spagna, mentre l’arrivo del modello in Germania è previsto nel 2025. Per il debutto della Nuova Ypsilon, il mercato belga sarà supportato da 10 concessionari e 13 centri di assistenza post-vendita.

Lancia ha sempre goduto di una grande popolarità in Belgio, conquistando nel tempo attori, appassionati di moda, amanti dell’eleganza italiana e appassionati di sport motoristici con i suoi modelli iconici. Tuttavia, il ritorno nel paese è stato valutato in base a due criteri principali: il primo è l’affetto e la passione per il “Made in Italy”, mentre il secondo riguarda le potenzialità nel segmento B premium.

Charles Henri Fuster, Responsabile Marketing e Comunicazione di Lancia, ha dichiarato durante l’evento stampa organizzato da Stellantis a Bruxelles: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare il ritorno di Lancia in Belgio nel 2024, posizionandoci come uno dei principali marchi Stellantis nel Paese”. Ha inoltre aggiunto che la concept Pu+Ra HPE è stata uno dei protagonisti dell’evento, rappresentando la visione del marchio per i prossimi 10 anni in termini di design, interior home feeling, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione.