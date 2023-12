Nuova Lancia Ypsilon: svelato il posteriore nella nuova immagine teaser

Nuova Lancia Ypsilon si prepara al debutto che avverrà a Milano in febbraio come confermato ufficialmente dal suo numero uno l’amministratore delegato Luca Napolitano. Nel frattempo da pochi minuti la casa automobilistica italiana di Stellantis ha svelato la quarta immagine teaser del suo nuovo modello. Questa mostra per la prima volta la parte posteriore dei veicolo e mette in evidenza in particolare la presenza di fari tondi in stile Lancia Stratos oltre a confermare quelli che saranno gli elementi di design tipici di questa vettura che riporterà il brand premium di Stellantis in Europa dopo un’assenza di diversi anni.

La parte posteriore della nuova Lancia Ypsilon svelata con la quarta immagine teaser

La nuova Lancia Ypsilon dunque dopo aver mostrato alcuni dettagli del suo interno e della parte anteriore adesso svela il suo posteriore dove oltre ai fari tondi in stile Lancia Stratos spicca anche la scritta Ypsilon il cui stile ricorda quello di auto che hanno fatto la storia del marchio italiano come Fulvia, Flavia e Flaminia. Sempre a proposito dei fari si segnala un tocco di modernità dato dalla presenza della lettera Ypsilon all’interno di essi.

Luca Napolitano, amministratore delegato di Lancia ha dichiarato che questa auto conferma il linguaggio di design di questa auto puro e radicale omaggiando allo stesso tempo un mito come la Stratos che riporta il marchio all’epoca in cui dominava nel mondo dei rally. A Febbraio sarà svelata la versione in edizione limitata Cassina. A metà anno dovrebbero iniziare le prime consegne del modello che riporterà il brand in mercati importanti come Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Belgio e Francia.