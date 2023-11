‘Lancia. La storia di una rinascita’: online il secondo episodio della docu-serie

Lancia ha annunciato poco fa la pubblicazione online della seconda puntata della docuserie in tre episodi dal titolo ‘Lancia. La storia di una rinascita. Questo secondo episodio che vede ancora una volta la voce narrante di Luca Napolitano, CEO della casa italiana, si intitola “Una nuova mobilità”. In esso vengono affrontati temi importanti come il tema della mobilità sostenibile e quello della tecnologia intuitiva.

Lancia ha pubblicato la seconda puntata della sua nuova docuserie

Il secondo episodio, girato sempre al Centro Stile di Torino, si concentra su tecnologia e sostenibilità, i due pilastri del processo di elettrificazione del brand, in linea con il piano strategico di Stellantis “Dare Forward 2030”.

Il numero uno di Lancia Luca Napolitano in questo secondo episodio della docuserie approfondisce questi temi in compagnia di Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus, con il contributo anche di Danila Giordano, responsabile colori e materiali di Stellantis, e Rossella Guasco, vicepresidente Color & Material Design di Stellantis.

In questo secondo episodio dunque viene messo in evidenza come nelle future auto di Lancia si cercherà di coniugare cose come la cura del dettaglio, l’eleganza e il comfort con alcuni importanti principi di economia circolare, materiali innovativi e sostenibili, riciclati e riciclabili.

Per quanto riguarda invece il tema della tecnologie intuitiva nel video si mette in evidenza come le future auto di Lancia saranno non solo elettriche al 100 per cento ma anche molto efficienti garantendo autonomie fino a 700 km, consumi molto bassi e tempi di ricarica rapidissimi. La settimana prossima sarà online il terzo e ultimo episodio di questa docuserie lanciata per festeggiare nel migliore dei modi il compleanno del brand premium di Stellantis che sarà festeggiato il prossimo 27 novembre. Ricordiamo che il rinascimento del marchio partirà nel 2024 con il lancio della nuova Ypsilon e poi proseguirà con le nuove Gamma e Delta nel 2026 e nel 2028.