Nuova Lancia Ypsilon 2024: nuova ipotesi dal web [RENDER]

Ascariss Design, noto creatore digitale e designer, ha immaginato il frontale della nuova Lancia Ypsilon 2024 nell’immagine che vi mostriamo in questo articolo. La ricostruzione sembra essere particolarmente riuscita e potrebbe fornirci importanti indicazioni su quello che sarà l’aspetto di questo modello, almeno per quanto riguarda la parte anteriore. Appare evidente la somiglianza con la concept car Lancia Pu+Ra HPE mostrata nei mesi scorsi a Milano da Lancia.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Lancia Ypsilon 2024

La nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà una vettura molto importante per il futuro del marchio italiano che il gruppo Stellantis intende rilanciare in grande stile nel segmento premium del mercato auto a livello europeo. Non a caso questa auto segnerà il ritorno di Lancia in Europa con la commercializzazione che a partire dalla metà del prossimo anno avverrà oltre che in Italia anche in Spagna, Portogallo, Germania, Belgio, Francia e Paesi Bassi.

Nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta da Stellantis a Figueruelas in Spagna vicino alla città di Saragozza su piattaforma eCMP insieme a Opel Corsa e Peugeot 208. Sarà una vettura dallo stile molto diverso dall’attuale generazione di cui prenderà il posto. Sarà lunga 4 m e avrà uno stile più elegante, sportivo e maschio. L’auto sarà fatta per piacere ad una platea più vasta di clienti facendo recuperare importanti quote di mercato alla casa automobilistica piemontese.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon, che avrà anche una versione HF nel 2025, sarà solo il primo di tre modelli previsti da Stellantis per il rilancio di Lancia. Nel 2026 assisteremo al debutto dell’ammiraglia nuova Lancia Gamma mentre il 2028 sarà l’anno del ritorno sul mercato di una nuova Lancia Delta.