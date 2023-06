Lancia Pu+Ra HPE: parte il rinascimento del marchio in Europa [VIDEO]

Lancia Pu+Ra HPE è il nome della concept car del futuro che la casa italiana ha svelato ad aprile al Museo della scienza e della tecnologia di Milano, in occasione del lancio della nuova era di Lancia, guidata da Luca Napolitano, responsabile del brand per la regione EMEA. La Pu+ra HPE è un manifesto di design che si ispira al passato glorioso di Lancia, ma lo proietta nel futuro con soluzioni innovative e sostenibili. Il nome richiama la sigla High Performance Estate della Beta del 1975, ma qui significa High Performance Electric, a sottolineare le prestazioni e l’efficienza della propulsione elettrica.

In un video Luca Napolitano guida la nuova Lancia Pu+Ra HPE

Lancia Pu+ra HPE è adesso protagonista di un video in cui viene guidata dal CEO di Lancia Luca Napolitano che mostra che l’auto oltre ad essere un manifesto del design, della tecnologia e degli interni delle future auto di Lancia è anche perfettamente marciabile e guidabile. Questa è anche la prima auto ispirata al mondo dell’arredamento, grazie alla collaborazione con Cassina, storica azienda italiana del design. Gli interni sono realizzati con materiali riciclati e naturali, come il panno Lancia reinterpretato per i sedili e la fibra naturale per il tappeto. L’abitacolo è uno spazio accogliente e smart, dotato di un innovativo sistema S.A.L.A. (Smart Adaptive Living Area) che si adatta alle esigenze dei passeggeri e alla modalità di guida autonoma.

Lancia Pu+ra HPE non è solo una concept car, ma anche una visione strategica per il futuro di Lancia. Il marchio ha infatti annunciato il suo ritorno in Europa con una gamma di tre modelli elettrici entro il 2028: la nuova Ypsilon nel 2024, una crossover che si chiamerà Gamma nel 2026 e una reinterpretazione della Delta nel 2028. Lancia vuole così riaffermare la sua identità di brand elegante, innovativo ed emozionante, capace di coniugare tradizione e modernità. Questo video preannuncia l’inizio di un tour di questo modello nei sei paesi in cui Lancia farà ritorno a a partire dai prossimi mesi e cioè Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Francia e Belgio.