Nuova Lancia Delta 2028: caratteristiche, motori, design e ultime novità

Nuova Lancia Delta 2028 è una delle tre auto che Lancia ha confermato ufficialmente faranno parte della sua gamma nel corso dei prossimi anni insieme alle nuove Lancia Ypsilon e Lancia Gamma. A proposito di questo modello, sarà il terzo ad arrivare. Il suo debutto infatti è previsto nel corso del 2028. Al momento non si hanno molte notizie certe su quelle che saranno le caratteristiche di questa vettura particolarmente attesa dai numerosi fan della casa automobilistica piemontese.

Ecco tutto quello che sappiamo a proposito della nuova Lancia Delta 2028

Una delle cose che sappiamo a proposito della nuova Lancia Delta 2028 è che si tratterà di una vettura completamente elettrica. Non sono infatti previste versioni a combustione. Questa auto nascerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis e offrirà quindi autonomie fino a quasi 700 km nelle versioni top di gamma. Altra cosa che sappiamo in quanto è stato lo stesso CEO di Lancia Luca Napolitano a rivelarlo è che l’auto sarà lunga circa 4,4 m. Questa vettura avrà un design che sarà fedele a se stesso. Questo ovviamente non significa che si tratterà di un restomod del mitico modello degli anni ’80 ma che continuerà ad essere una vettura dal design molto sportivo, geometico e muscolare.

Considerato che nel 2025 sarà lanciata sul mercato una Lancia Ypsilon HF, sembra molto probabile che lo stesso possa accadere anche con la nuova Lancia Delta 2028. Probabilmente questa vettura speciale che si collocherà al vertice della gamma di Delta non debutterà insieme alla versione “normale” nel 2028 ma arriverà in un secondo momento. Ovviamente anche questo modello, al pari delle nuove Ypislon e Gamma subirà la forte influenza della concept car Lancia Pu+Ra HPE svelata dal brand di Stellantis nei giorni scorsi alla Milano Design Week. Maggiori informazioni su questa auto con buona probabilità arriveranno già nel corso del prossimo anno.