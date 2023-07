Luca Napolitano ha aperto le porte di Casa Lancia

Casa Lancia ha aperto i battenti. Il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha aperto quest’oggi le porte del primo canale on line di comunicazione esclusivo in Italia dedicato e certificato dalla casa automobilistica. Si tratta del primo passo verso il nuovo rinascimenti per il marchio italiano che nei prossimi anni accoglierà nella sua gamma tre nuove auto: la nuova Lancia Ypsilon nel 2024, la nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028.

Nasce Casa Lancia: primo canale online di comunicazione per i rivenditori del marchio

Casa Lancia nasce con l’obiettivo di creare un legame diretto ed autentico all’interno della community. Inizialmente il canale, in occasione del debutto della nuova Lancia Ypsilon sarà gestito direttamente dall’amministratore delegato del brand piemontese. Questo a dimostrazione dell’importanza che tale canale ha per il marchio premium del gruppo Stellantis. Grazie ad esso dunque si crea un canale diretto in cui ognuno potrà manifestare il proprio pensiero, fare commenti o confrontarsi direttamente con il CEO di Lancia.

Casa Lancia fa parte del grande processo di rinnovamento messo in atto all’interno della forza di vendita in cui l’obiettivo del marchio è quello di dare ancora più centralità al ruolo di rivenditore e un’esperienza cliente sempre più immersiva e premium. Così Lancia dopo aver introdotto il nuovo logo e il nuovo linguaggio di design offre adesso una nuova immagine coordinata per uso interno ed esterno. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno prossimamente per la casa italiana.