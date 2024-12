Lancia Ypsilon Rally 4 HF al Bruxelles Motorshow 2025

Si avvicina l’appuntamento con il Bruxelles Motorshow 2025, che andrà in scena dall’11 al 19 gennaio. Il prestigioso evento, giunto alla 101esima edizione, vedrà in prima fila il marchio Lancia, molto attento a quella cornice salonistica e a quel mercato. In Belgio la casa torinese metterà in vetrina la Nuova Ypsilon, nelle versioni ibrida ed elettrica, con cui vuol dar inizio al suo rinascimento, partendo da un modello Premium del segmento B.

Regina dello stand sarà, tuttavia, la Nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF, che punta sullo spirito sportivo, riallacciando i ponti con la storia agonistica dell’azienda. Lo sviluppo e la messa a punto di questo modello muscolare è stato curato da Miki Biasion, leggenda del motorsport e campione del mondo rally con Lancia. Anche lui sarà al Bruxelles Motorshow 2025, nella giornata di venerdì 10 gennaio, regalando emozioni speciali ai presenti, specie a quanti fra loro sono più legati alla passione per il mondo delle corse.

La Nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF, come già detto, guadagnerà le luci dei riflettori, non solo nello spazio espositivo del marchio torinese. Questa piccola belva, progettata espressamente per le competizioni, gode della spinta di un motore a 3 cilindri da 1.2 litri, dotato di sovralimentazione. La potenza messa sul piatto è di 212 CV, erogati in modo grintoso ma lineare. Alla trasmissione meccanica a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico il compito di aiutare nella gestione ottimale del vigore energetico. Una volta simili potenze erano poco consone ad un’auto, come questa, a trazione anteriore, ma i tempi sono cambiati.

La Nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF, già ordinabile attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop (al prezzo di 74.500 euro), promette grande agilità e prestazioni ottimali, rendendola ideale per i giovani piloti che vogliono emergere, partendo dalla categoria portata nel nome, che rappresenta la passione pura e il primo passo degli aspiranti campioni di domani. Il fatto che allo sviluppo e alla messa a punto abbia concorso Miki Biasion è una garanzia di qualità. Con il debutto di questa versione di taglio racing, prende forma anche un nuovo monomarca: il “Trofeo Lancia Rally”, disputato in 6 gare del Campionato Italiano Rally 2025, con un ricco montepremi. Al vincitore assoluto verrà data la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally 4 HF del team ufficiale Lancia Corse HF.