Citroen C3 Aircross 2021: via alle ordinazioni del compact crossover

Un ampio ventaglio di equipaggiamenti e configurazioni, diversi aggiornamenti a livello di dotazioni, sistemi multimediali e finiture; motori benzina e diesel che fanno capo alla più recente gamma di unità motrici. Ecco, in estrema sintesi, la “carta d’identità” di Citroen C3 Aircross 2021, che esordisce in fase di ordinazione e debutterà nelle concessionarie italiane del “Double Chevron” a partire da giugno 2021.

Le novità in dettaglio

La nuova edizione-restyling del compact-crossover francese, che nel 2020 ha in Italia fatto registrare un monte-vendite complessivo di 13.243 unità, presenta all’esterno un “refresh” alla propria immagine, che ne affina l’impostazione generale. Le novità sino riconoscibili nella zona anteriore del veicolo (prese d’aria ridisegnate, nuove protezioni sottoscocca, nuovi gruppi ottici a Led di forma più sottile) che rendono C3 Aircross più “vicina” alla più grande C5 Aircross. Nella parte posteriore, sono da segnalare la modanatura inferiore di protezione in resina plastica e la cornice in nero alla fanaleria. Tre nuove tinte carrozzeria (Kaki Grey, Voltaic Blue, Bianco Banquise) che portano la tavolozza delle finizioni esterne disponibili a sette differenti colorazioni, quattro combinazioni “Pack Color” e due varianti cromatiche (bianco e nero) per il tetto completano l’impostazione del corpo vettura di Citroen C3 Aircross 2021.

Dimensioni esterne e bagagliaio

Il pianale resta il medesimo (si tratta della piattaforma modulare Psa PF1), dunque gli ingombri esterni rimangono invariati (lunghezza: 4,16 m; larghezza: 1,77 m; altezza: 1,61 m), così come la capienza utile al bagagliaio, che mantiene le buone doti di abitabilità della versione che si prepara ad essere sostituita: 410 litri nel normale assetto di marcia, con possibilità di aumentare la capienza del vano bagagli a 510 litri, in virtù del divanetto posteriore scorrevole fino a 150 mm in senso longitudinale. I sedili posteriori presentano il sistema di frazionamento 1/3-2/3; a seconda degli allestimenti, è presente il “tunnel” inferiore che facilita lo stivaggio di oggetti lunghi. Il modulo di sistemi di ausilio attivo alla guida segnala 12 differenti dispositivi.

Configurazioni di gamma e motorizzazioni

La nuova edizione di Citroen C3 Aircross si articola su cinque allestimenti:

Live;

Feel;

Shine;

Shine Pack;

C-Series (serie speciale creata sulla configurazione Feel).

Sotto al cofano, le unità motrici diesel e benzina (tutte ovviamente omologate Euro 6d) vengono equamente suddivise in due proposte ciascuna.

Benzina

PureTech 110 S&S con cambio manuale a sei rapporti;

con cambio manuale a sei rapporti; PureTech 130 S&S con cambio automatico EAT6 a sei rapporti (versioni Shine e Shine Pack).

Turbodiesel

BlueHDi 110 S&S con cambio manuale a sei rapporti;

con cambio manuale a sei rapporti; BlueHDi 120 S&S con cambio automatico EAT6 a sei rapporti. (versioni Feel, Shine e Shine Pack).

La trazione è, come sempre, anteriore; per ottenere maggiore aderenza nelle condizioni di marcia più impegnative, è disponibile il Grip Control con Hill Assist Descent.

Ecco quanto costa e le dotazioni

Di seguito il dettaglio dei prezzi di vendita “chiavi in mano” (IVA e messa su strada comprese) per Citroen C3 Aircross 2021 in funzione dei singoli allestimenti.

Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S. Live: 19.700 euro ; Feel: 21.200 euro ; Shine: 22.700 euro ; Shine Pack: 24.700 euro ; C-Series: 22.700 euro ;

; Feel: ; Shine: ; Shine Pack: ; C-Series: ; Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6. Shine: 24.450 euro ; Shine Pack: 26.450 euro ;

; Shine Pack: ; Citroen C3 Aircross BlueHDi 110 S&S. Feel: 22.200 euro ; Shine: 23.700 euro ; Shine Pack: 25.700 euro ; C-Series: 23.700 euro ;

; Shine: ; Shine Pack: ; C-Series: ; Citroen C3 Aircross BlueHDi 120 S&S EAT6. Feel: 23.950 euro; Shine: 25.450 euro; Shine Pack: 27.450 euro.

Le principali dotazioni

C3 Aircross Live

Cerchi in acciaio da 16” con copricerchi a disegno 3D;

Gruppi ottici anteriori a Led;

Luci diurne a Led;

Fanaleria posteriore ad effetto tridimensionale;

Hill Assist

Regolatore e limitatore di velocità;

Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità;

Sistema “Coffee break Alert” di riconoscimento stanchezza conducente;

Sedile posteriore frazionabile a schema 2/3-1/3.

Feel

Modanature esterne di protezione anteriori e posteriori in grigio Anthara;

Nuovi inserti esterni in tinta grigio lucido;

Barre portatutto longitudinali verniciate in nero;

Finestratura posteriore oscurata;

Fari fendinebbia con funzione Cornering Light;

Rivestimento in pelle per il volante;

Modulo infotainment con impianto audio Citroen Connect Radio DAB a sei altoparlanti e comandi al volante e funzione Mirror Screen.

Shine

Nuovi cerchi in lega “X Cross” da 16” a finizione diamantata;

Montanti verniciati in nero;

Nuovo vano portaoggetti fra i sedili anteriori provvisto di sistema di chiusura a tendina scorrevole;

Accenti cromati al computer di bordo;

Pack Color Black, che comprende una nuova finitura “Chrome Glass” per le terze “luci” laterali;

Climatizzatore automatico;

Tergicristalli automatici con sensore pioggia;

Modulo infotainment Citroen Connect Nav con impianto audio digitale DAB e nuovo touchpad da 9”;

Active Safety Brake;

Allerta rischio di collisione.

Shine Pack

Nuovi cerchi in lega “Origami” da 17” a finitura diamantata;

Pack Color White (comprendente una finizione dedicata per i gusci degli specchi retrovisori, l’inserto della griglia anteriore e le terze luci “Freeglass”);

Verniciatura in nero a contrasto per il tetto;

Funzione Keyless Acces & Start;

Sedili Advanced Comfort (disponibili a richiesta dal livello Feel) a finitura Metropolitan Grey;

Sedili posteriori scorrevoli nello schema 1/3-2/3, dotati di bracciolo centrale e apertura inferiore per il carico di oggetti più lunghi (come ad esempio gli sci);

Tendine parasole posteriori;

Telecamera posteriore con Top Rear Vision di aiuto nelle fasi di retromarcia;

Sensori di parcheggio anteriori;

Specchio retrovisore centrale a sistema anti-abbagliamento fotocromatico.

C-Series