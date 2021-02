Citroen C3 Aircross 2021: tutte le novità del restyling

Ecco la nuova Citroen C3 Aircross restyling, il cui debutto sul mercato europeo è fissato per il mese di giugno. Esteticamente, la SUV francese di piccole dimensioni sarà riconoscibile per lo stile rinnovato della carrozzeria, soprattutto nel frontale. Inoltre, sono previste numerose novità a livello di personalizzazioni.

Infatti, la gamma cromatica della Citroen C3 Aircross restyling è stata aggiornata con le nuove colorazioni Kaki Grey, Voltaic Blue e Bianco Banquise. Inoltre, tra le novità figurano i nuovi Pack Color nelle tinte Anodised Orange e Anodised Dark Blue, più i nuovi cerchi in lega da 16 e 17 pollici di diametro con le finiture diamantata o full black. Per l’abitacolo, invece, sono state introdotte le impunture a vista per gli interni in tessuto Metropolitan Graphite di colore grigio melange e gli interni in pelle Hyper Grey bicolore grigio e verde, assieme al nuovo sistema multimediale Touch Pad con il display touch screen da 9,0 pollici, nonché alla nuova consolle centrale con i vani portaoggetti integrati.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova Citroen C3 Aircross restyling comprenderà il propulsore a benzina 1.2 PureTech nelle versioni da 110 CV con il cambio manuale a sei marce e 130 CV di potenza con il cambio automatico EAT6 a sei rapporti, affiancato dal motore diesel 1.5 BlueHDi nelle declinazioni da 110 CV con il cambio meccanico a sei marce e 120 CV di potenza con il cambio automatico EAT6 a sei rapporti.