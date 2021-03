BMW M2: nuove indiscrezioni sulla seconda generazione

Quest’anno debutterà la seconda generazione della BMW Serie 2 Coupé, nota anche come modello G42, ma l’anno prossimo sarà svelata anche la nuova M2, la cui introduzione sul mercato europeo è prevista nel corso del 2023. Grazie alla piattaforma modulare CLAR condivisa con la più grande M4, continuerà ad essere proposta nella sportiva configurazione a trazione posteriore.

Versione standard da 420 CV di potenza

La nuova BMW M2 Coupé modello G87, stando alle indiscrezioni, sarà equipaggiata con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 420 CV di potenza e 550 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio meccanico a sei marce che al cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti. A livello di prestazioni, raggiungerà la velocità massima di 280 km/h, accelerando da 0 a 100 in circa quattro secondi. Tra le specifiche caratteristiche, invece, figurerà il cofano motore in carbonio che alleggerirà la massa della vettura.

Tutte le caratteristiche estetiche

Esteticamente, la nuova generazione della BMW M2 sarà riconoscibile per l’estetica dedicata, con le prese d’aria maggiorate per il paraurti frontale, il doppio terminale di scarico a quattro uscite, il piccolo spoiler posteriore, le minigonne laterali, il diffusore posteriore e lo splitter anteriore. Non dovrebbe adottare la calandra a doppio rene di grandi dimensioni, allo stesso modo della trazione integrale xDrive. Il differenziale sportivo a slittamento limitato, invece, dovrebbe far parte della dotazione di serie. Successivamente, la gamma sarà ampliata alla versione speciale Competition da 460 CV di potenza, nonché alle più sportive declinazioni CS e CSL da almeno 500 CV di potenza e attese per il 2024.