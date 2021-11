Black Friday offerte auto 2021: tutti gli sconti ed i vantaggi

Auto di nuova immatricolazione, vetture in pronta consegna; servizi di mobilità, accessori; pacchetti personalizzati di finanziamento e di noleggio a lungo termine. E ancora: sconti speciali sui ricambi e sui programmi di manutenzione programmata. Ecco, in estrema sintesi, il palcoscenico del “Black Friday 2021” dedicato al comparto automotive: l’usanza delle promozioni ad hoc sugli acquisti, nata oltreoceano a gradualmente “esportata” al di qua dell’Atlantico, trova larga applicazione da parte delle Case costruttrici, che approfittano della fine di novembre per proporre ai clienti un ampio catalogo di offerte a largo spettro.

Non soltanto autovetture, appunto; ma anche proposte di acquisto dedicate, servizi correlati, ribassi su componenti e tagliandi omaggio. Alcuni dei quali restano in cartellone anche oltre il “tradizionale” Black Friday di venerdì 26 novembre 2021. Diverse promozioni vengono realizzate in forma ufficiale, vale a dire direttamente dal Costruttore attraverso la propria filiale italiana; altre sono organizzate dalle concessionarie.

Di seguito una carrellata delle principali offerte.

Stellantis

Una settimana di promozioni all’insegna della mobilità sostenibile: è il programma della “Black Week for a Better Planet” messa a punto da Fca Bank e la sua controllata Leasys. Attiva fino a lunedì 29 novembre (“Cyber Monday”) in Italia ed in altri nove Paesi europei (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna), la promozione va ad aggiungersi alle altre offerte già messe in atto dai brand del Gruppo Fca in ordine a favorire la transizione verso la e-mobility: prodotti e servizi Leasys che permettono di provare i modelli di nuova generazione a condizioni economiche vantaggiose, senza vincolo all’acquisto, oltre alla scelta di veicoli elettrici con formule di noleggio a lungo termine.

La “Carta di Credito”

Proposta nella versione della propria Casa costruttrice preferita, offre per l’Italia una promozione ad hoc attiva fino a martedì 30 novembre. La richiesta della “Carta” dà diritto ad usufruire della quota annuale gratuita per sempre: è sufficiente utilizzarla per i propri acquisti e spendere almeno 1.500 euro all’anno. Ulteriori benefit offerti dalla Carta Fca Bank, che permette a ciascun possessore di diventare membro del Club Fca Bank, un ampio catalogo di sconti esclusivi ed offerte per sostenere le nuove forme di mobilità sostenibile (ad esempio: tariffe vantaggiose sul noleggio a breve termine con il 15% di sconto sul canone mensile ed il deposito cauzionale dimezzato, oppure la quota d’iscrizione gratuita sul car sharing elettrico di LeasysGo!).

Formule Noleggio Chiaro

Al centro delle promozioni Leasys dedicate alla mobilità, un servizio di noleggio a lungo termine che consente di conoscere fin da subito il prezzo di acquisto della vettura a fine contratto (esempio: Jeep Compass 1.3 T4 190 CV 4xe Longitude viene proposta a 369 euro al mese con 4.990 euro di anticipo, importi comprensivi di IVA; Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 Allure Pack a 3.990 euro di anticipo e 499 euro al mese, anche qui, canone e anticipo sono IVA compresa).

Noleggio a breve termine

Interessati a sottoscrivere un abbonamento a Fiat Nuova 500 elettrica? La “segmento A urban luxury” zero emissioni (eletta Auto Europa 2022 dalla Giuria tecnica Uiga-Unione Italiana Giornalisti Automotive) viene proposta, con il nuovo brand e-CarCloud, in formula di noleggio a breve termine con uno sconto del 30% sul costo del voucher Amazon di iscrizione al servizio.

Amazon

Le proposte Black Friday vengono adottate non soltanto dalle Case costruttrici, ma anche dalle principali società e start-up di sviluppo di tecnologie e connettività. Ad esempio: il dispositivo universale Amazon Echo Auto – progettato per ampliare i servizi di assistenza vocale anche alle vetture di vecchia generazione: è sufficiente collegare il proprio cellulare con il device mediante Bluetooth, ed avere a disposizione Spotify, Amazon Music e l’intera gamma di funzionalità Alexa – viene proposto, per l’intera durata del Black Friday, a 39,99 euro (sconto del 33%) anziché 59,99 euro. L’offerta è valida attraverso lo store Amazon.

Inoltre su Amazon sono numerose le offerte dedicate ad accessori per l’auto di tutti i tipi, dai portacellulari ai coprisedili, dai profumatori per l’abitacolo ai prodotti per la pulizia dell’auto. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Ebay

Anche il portale eBay, punto di riferimento per gli acquisti online di ricambi e accessori auto, offre diversi sconti legati al Black Friday e al Cyber Monday. In particolare, nella categoria auto e moto è utilizzabile il codice sconto CYBERMOTORS che dà diritto ad uno sconto del 10% fino ad un massimo di 100 euro e con un massimo di 3 utilizzi per ogni utente. La promozione è valida dal 22 novembre fino al 5 dicembre e solo con i venditori aderenti alla promozione.