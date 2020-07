Jeep: la gamma italiana dei modelli Renegade 4xe e Compass 4xe

Di Dario Montrone martedì 7 luglio 2020

Ecco le inedite Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe a propulsione ibrida Plug-In, disponibili sul mercato italiano nelle versioni da 190 CV o 240 CV di potenza complessiva

I nuovi modelli Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe a propulsione ibrida Plug-In sono disponibili sul mercato italiano, in vendita rispettivamente da 38.500 euro e 42.650 euro. Entrambe hanno la gamma declinata negli allestimenti Limited, S e Trailhawk, ma la Jeep Compass 4xe prevede anche l'allestimento Business dedicato all'omonima clientela. Inoltre, le inedite Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe sono proposte nelle versioni da 190 CV e 240 CV di potenza complessiva.

Le declinazioni negli allestimenti Limited e Business sono equipaggiate con il motore a benzina 1.3 Turbo da 130 CV di potenza e 270 Nm di coppia massima, abbinato al propulsore elettrico da 60 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima. Le configurazioni S e Trailhawk, invece, prevedono il motore a benzina 1.3 Turbo da 180 CV, sempre in abbinamento al propulsore elettrico da 60 CV. La meccanica, inoltre, comprende la trazione integrale elettrica e il cambio automatico a sei rapporti. Grazie al pacco delle batterie da 11,4 kWh, l'autonomia massima nella modalità di guida elettrica ammonta a circa 50 km. Per quanto riguarda le prestazioni, sia la Jeep Renegade 4xe che la Jeep Compass 4xe raggiungono la velocità massima di 200 km/h nella modalità ibrida e 130 km/h nella modalità elettrica, accelerando da 0 a 100 in 7,5 secondi.

Tutte le colorazioni disponibili

Per quanto riguarda le personalizzazioni, le due inedite SUV a propulsione ibrida Plug-In sono disponibili nelle colorazioni Alpine White, Glacier, Granite Crystal, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black e Solid Black. Tuttavia, la Jeep Renegade 4xe è proposta anche nelle tinte Bikini, Omaha Orange e Matt Green, mentre per la Jeep Compass 4xe sono previsti anche i colori Ivory Tristrato, Blue Italia e Techno Green. Infine, non manca l'opzione bicolore con il tetto nero.