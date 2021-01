Alfa Romeo Giulietta: in vendita un esemplare TCR da 350 CV

Appena poche settimane fa abbiamo dato il triste addio all’Alfa Romeo Giulietta, la media di segmento C della Casa del Biscione è infatti andata definitivamente in pensione dopo 10 anni di onorata carriera. Al posto della Giulietta arriverà un SUV, ovvero l’attesa Alfa Romeo Tonale, anche se questa scelta non è stata digerita particolarmente bene dai puristi del marchio. L’Alfa Romeo Giulietta lascerà quindi un vuoto piuttosto importante, non solo per la clientela, ma anche per gli amanti delle corse. Ricordiamo infatti che la variante da competizione Giulietta TCR, sviluppata da Romeo Ferraris, ha ottenuto un certo lustro grazie ad una lunga serie di vittorie ottenute in pista.

In vendita a 148mila euro

Ora però, chi potrà permetterselo, potrà consolarsi acquistando un esemplare della Giulia TCR, praticamente nuova di zecca, che risulta in vendita presso un dealer statunitense. Forte di un propulsore dal 1.750 turbo benzina in grado di sviluppare ben 350 CV, questa super Giulietta risulta in vendita a circa 148mila euro.

Pronta per le competizioni nord americane

Preparata nel 2019 da Risi Competizione, la vettura in questione è ovviamente omologata per il solo uso in pista, quindi il suo fortunato acquirente potrebbe utilizzarla per divertenti track day, oppure per correre in campionati ufficiali nord americani, come ad esempio: IMSA Michelin Pilot Series, lRO TC America, SCCA, NASA e Canadian Touring Car Championship. Come accennato in precedenza, si tratta di una vettura praticamente nuova, infatti ha sulle spalle appena 80 km, non ha mai corso in una gara e con ogni probabilità è stata protagonista solo di alcuni test.

Specifiche tecniche

Il già citato quattro cilindri turbo benzina da 1.750 cc della Giulia TCR, elaborato fino a quota 350 CV, risulta abbinato ad un cambio sequenziale SADEV a sei rapporti, mentre il sistema frenante può contare sull’ABS (Ricordiamo che l’antibloccaggio delle ruote non è consentito in alcuni campionati). Dal punto di vista estetico, la Giulia TCR può contare su un completo kit aerodinamico, comprensivo di un’ampia ala regolabile posizionata sul posteriore, nuovi fascioni paraurti e prese d’aria inedite.