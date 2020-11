Lexus: solo SUV e crossover per il futuro imminente

Di Dario Montrone giovedì 26 novembre 2020

Dopo la nuova NX, la gamma del premium brand Lexus sarà ampliata con la piccola crossover BX, la grande SUV a sette posti TX, la fuoristrada LX e la SUV coupé LQ



Nel prossimo triennio, le novità di Lexus saranno rappresentate solo da nuovi ed inediti modelli di SUV e crossover. Nello specifico, dovrebbe debuttare la seconda generazione della SUV media NX, più la piccola crossover BX, la grande SUV a sette posti TX e la sportiva SUV coupé LQ, senza dimenticare la nuova fuoristrada LX.

La nuova generazione della Lexus NX è attesa nel corso del prossimo anno e condividerà la piattaforma modulare TNGA-K con la Toyota RAV4, mentre la gamma comprenderà le declinazioni a propulsione ibrida NX350h ed NX450h+, quest'ultima da 306 CV di potenza complessiva e dotata anche della tecnologia Plug-In. Nel 2021 debutterà anche l'inedita Lexus LQ, versione di serie della concept car LF-1 Limitless esposta al Salone di Detroit del 2018. Questa SUV coupé di grandi dimensioni sarà commercializzata sul mercato internazionale nel corso del 2022, condividerà la piattaforma con l'ammiraglia LS e sarà proposta non solo nella configurazione Hybrid, ma anche nella sportiva declinazione F con il motore a benzina V8 biturbo da oltre 600 CV di potenza.

La TX a 7 posti, la fuoristrada LX e la piccola BX

Nel 2022 sono previste altre due novità di Lexus, sempre per il top di gamma, come la grande SUV a sette posti TX che, nella versione TX500h, sostituirà sia la RX-L sul mercato europeo che la GX oltreoceano, nonché la nuova generazione della LX - 'alter ego' della Toyota Land Cruiser - per competere direttamente con le fuoristrada europee e statunitensi. Infine, è previsto il debutto della inedita Lexus BX, gemella in chiave premium della nuova Toyota Yaris Cross, in arrivo nel 2023 per colmare il vuoto lasciato dalla compatta CT e con le motorizzazioni a propulsione ibrida condivise con la Toyota Corolla.