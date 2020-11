Nuova Toyota Land Cruiser 2021: allestimenti e prezzi

Di Dario Montrone giovedì 19 novembre 2020

Info e prezzi della nuova Toyota Land Cruiser Model Year 2021, in arrivo entro fine anno sul mercato italiano

Entro fine anno debutterà la Toyota Land Cruiser Model Year 2021, ovvero la nuova gamma della storica fuoristrada giapponese. La maggiore novità è rappresentata dal nuovo motore diesel 2.8 D-4D da 204 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio automatico a sei rapporti, consente di raggiungere la velocità massima di 175 km/h e accelerare da 0 a 100 in 9,9 secondi, mentre il dispositivo Stop&Start permette di percorrere 100 km con il consumo medio di 7,0 litri di gasolio ed emettere 187 g/km di CO2.



ADAS e connettività

Tra le altre novità della nuova Toyota Land Cruiser Model Year 2021 figurano l'aggiornato sistema multimediale con il display multitouch screen, i dispositivi Apple Car Play e Google Android Auto, più l'aggiornato pacchetto Toyota Safety Sense con il dispositivo Intelligent Adaptive Cruise Control e il sistema PCS per il riconoscimento di pedoni e ciclisti.



Gamma e prezzi 2021

La nuova Toyota Land Cruiser Model Year 2021 sarà in vendita sul mercato italiano al prezzo base di 43.650 euro, relativo alla versione N1 con l'omologazione autocarro e l'abitacolo a due posti. La variante a passo corto con la carrozzeria a tre porte, invece, sarà disponibile negli allestimenti Active e Lounge, in vendita rispettivamente a 48.150 euro e 60.150 euro. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla variante a passo lungo con la carrozzeria a cinque porte, proposta solo nell'allestimento Executive che costa 72.150 euro. Inoltre, questa configurazione potrà essere dotata del pacchetto Black Pack, completo di calandra e modanatura posteriore in Piano Black, cornici dei fari fendinebbia e calotte degli specchietti retrovisori di colore nero, consolle centrale dell'abitacolo anch'essa di colore nero, più modanature della linea di cintura e gruppi ottici posteriori scuri.