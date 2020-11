Toyota RAV4 Hybrid: ecco la versione speciale Black Edition

Di Dario Montrone lunedì 9 novembre 2020

Tutte le caratteristiche della Toyota RAV4 Hybrid Black Edition, la nuova versione speciale riconoscibile per il look 'total black' della carrozzeria

La gamma italiana della Toyota RAV4 Hybrid è stata ampliata alla versione speciale Black Edition, riconoscibile per il look 'total black'. Infatti, la SUV compatta ibrida è proposta con la colorazione Deep Black Met per la carrozzeria, i cerchi in lega da 19 pollici di diametro nella tinta nero lucido e vari elementi di colore nero come la calandra, le prese d'aria, i paraurti, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, la modanatura del portellone posteriore e lo spoiler.

Inoltre, la nuova Toyota RAV4 Hybrid Black Edition prevede anche gli interni in pelle sintetica Leather Tex di colore nero con le cuciture a contrasto di colore grigio, più il rivestimento del cielo e i dettagli dell'abitacolo anch'essi di colore nero. La dotazione di serie è la stessa dell'allestimento Style, ma completa anche di impianto audio premium JBL con l'autoradio digitale DAB e nove altoparlanti, sensori di parcheggio intelligenti e caricatore wireless per smartphone.

Info e prezzi per il mercato italiano

Già disponibile sul mercato italiano, la nuova Toyota RAV4 Black Edition è in vendita ai prezzi di 42.850 euro nella declinazione a due ruote motrici e 45.350 euro nella configurazione AWD-i a trazione integrale. Tuttavia, grazie alla promozione Hybrid Bonus con lo sconto di 4.600 euro, il prezzo base ammonta a 38.250 euro. Confermata, infine, la propulsione ibrida con il motore a benzina 2.5L Hybrid Dynamic Force da 222 CV di potenza complessiva.