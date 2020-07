Toyota Yaris Cross: allo studio la versione sportiva GR e la gemella col brand Lexus

Di Dario Montrone venerdì 24 luglio 2020

L'inedita Toyota Yaris Cross potrebbe essere proposta nella versione sportiva GR, nonché come modello Lexus BX in chiave premium



La nuova Toyota Yaris Cross, inedita SUV di piccole dimensioni svelata quest'anno e attesa sul mercato europeo nel corso del 2021, potrebbe essere proposta anche nella sportiva configurazione GR allestita dall'omonima divisione della Casa di Nagoya, nonché in chiave premium come Lexus BX.

Come la GR Yaris, anche la Toyota GR Yaris Cross sarà mossa dal motore a benzina 1.6 Turbo a tre cilindri da 262 CV di potenza, in abbinamento alla trazione integrale GR-Four. Dovrebbe essere svelata l'anno prossimo, ma sarà commercializzata nel corso del 2022 per competere direttamente con le piccole SUV sportive Audi SQ2, Mini Countryman JCW e Volkswagen T-Roc R. Esteticamente, la nuova Toyota GR Yaris Cross sarà riconoscibile per la carrozzeria a cinque porte, lo spoiler posteriore, il doppio terminale di scarico e i cerchi in lega da 18 pollici di diametro.

Anche la piccola Lexus BX come gemella premium

L'altrettanto inedita Lexus BX, invece, rappresenterà la gemella della Yaris Cross del premium brand di Toyota. Molto probabilmente sarà svelata nel 2022, per poi debuttare l'anno seguente sul mercato europeo al prezzo base inferiore ai 30.000 euro. La gamma sarà limitata alla sola versione Hybrid a propulsione ibrida da 118 CV di potenza complessiva, grazie all'abbinamento tra il propulsore 1.5 a benzina e l'unità elettrica dedicata. Infine, potrebbe essere disponibile anche nella declinazione F Sport con la trazione integrale AWD di serie.